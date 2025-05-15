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Журналист Киселёв задолжал в России около 3,2 миллиона рублей

Журналист Киселёв задолжал в России около 3,2 миллиона рублей - 15.05.2025, ПРАЙМ

Журналист Киселёв задолжал в России около 3,2 миллиона рублей

Журналист-иноагент Евгений Киселёв задолжал в России около 3,2 миллиона рублей по кредитам и "иноагентским" штрафам, говорится в судебных документах и данных... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T05:37+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Журналист-иноагент Евгений Киселёв задолжал в России около 3,2 миллиона рублей по кредитам и "иноагентским" штрафам, говорится в судебных документах и данных приставов, которые есть в распоряжении РИА Новости. С 2016 по 2025 год приставы возбуждали на Киселёва несколько исполнительных производств. Общая сумма долга журналиста достигает почти 3,2 миллиона рублей, из которых почти 2,6 миллиона - "задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)", 6 тысяч рублей "иного штрафа налогового органа по КоАП РФ", около 210 тысяч рублей - долг по "налогам и сборам, включая пени (кроме таможенных)", задолженность по земельному и транспортному налогам - 130 тысяч и 22 тысячи рублей соответственно. Также, согласно данным, Киселёв до сих пор не выплатил несколько "иноагентских" штрафов. В 2023 году его оштрафовали на 50 тысяч рублей за распространение информации "без указания на то, что эти материалы (информация) распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента", в этом же году журналист получил штраф еще в 50 тысяч рублей за непредоставление сведений о деятельности иностранного агента. В 2024 году Киселёв еще раз был оштрафован за непредоставление сведений о деятельности иноагента, также на 50 тысяч рублей. К тому же, журналисту начислен исполнительский сбор в 10,5 тысяч рублей за неуплату долга в срок. Кроме того, по данным ФССП, в 2023 году приставы не смогли взыскать с Киселёва долг в 220 тысяч рублей по кредитам из-за невозможности установить местонахождение должника и его имущества. По этой же статье приставы не смогли взыскать с него и долг за "госпошлину, присужденную судом". Минюст РФ включил его в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. Как отмечали в ведомстве, журналист "осуществлял политическую деятельность", а иностранным источником указана Украина. В 2024 году Киселев был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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