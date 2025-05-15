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Акционеры "Лукойла" утвердили финальные дивиденды за 2024 год - 15.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250515/lukoyl-857599999.html
Акционеры "Лукойла" утвердили финальные дивиденды за 2024 год
Акционеры "Лукойла" утвердили финальные дивиденды за 2024 год - 15.05.2025, ПРАЙМ
Акционеры "Лукойла" утвердили финальные дивиденды за 2024 год
Акционеры "Лукойла" на годовом собрании в четверг утвердили выплату финальных дивидендов по результатам 2024 года в размере 541 рубль на акцию, передает... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T13:08+0300
2025-05-15T13:08+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Акционеры "Лукойла" на годовом собрании в четверг утвердили выплату финальных дивидендов по результатам 2024 года в размере 541 рубль на акцию, передает корреспондент РИА Новости с собрания. "Принятое решение: ...выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Лукойл" по результатам 2024 года в размере 541 рубль на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 514 рублей на одну обыкновенную акцию)", - озвучил решение акционеров представитель компании. Всего с учетом промежуточных дивидендов суммарные выплаты за 2024 год составят 1055 рублей на одну обыкновенную акцию против 945 рублей за 2023 год. Согласно дивидендной политике, "Лукойл" должен направлять на выплаты не менее 100% скорректированного свободного денежного потока. Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО за 2024 год составила 848,514 миллиарда рублей (-26,6% к 2023 году). Показатель скорректированного свободного денежного потока компания не раскрывала. "Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
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акции, рынок, москва, лукойл
Экономика, Акции, Рынок, МОСКВА, Лукойл
13:08 15.05.2025
 
Акционеры "Лукойла" утвердили финальные дивиденды за 2024 год

Акционеры "Лукойла" утвердили финальные дивиденды за 2024 год в 541 руб на акцию

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк#Повышение цен на топливо на АЗС компании "Лукойл"
#Повышение цен на топливо на АЗС компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Акционеры "Лукойла" на годовом собрании в четверг утвердили выплату финальных дивидендов по результатам 2024 года в размере 541 рубль на акцию, передает корреспондент РИА Новости с собрания.
"Принятое решение: ...выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Лукойл" по результатам 2024 года в размере 541 рубль на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 514 рублей на одну обыкновенную акцию)", - озвучил решение акционеров представитель компании.
Всего с учетом промежуточных дивидендов суммарные выплаты за 2024 год составят 1055 рублей на одну обыкновенную акцию против 945 рублей за 2023 год.
Согласно дивидендной политике, "Лукойл" должен направлять на выплаты не менее 100% скорректированного свободного денежного потока. Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО за 2024 год составила 848,514 миллиарда рублей (-26,6% к 2023 году). Показатель скорректированного свободного денежного потока компания не раскрывала.
"Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
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