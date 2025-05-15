https://1prime.ru/20250515/medinskiy-857621479.html

Россия будет ждать с утра украинскую сторону, заявил Мединский

Россия будет ждать с утра украинскую сторону, заявил Мединский - 15.05.2025, ПРАЙМ

Россия будет ждать с утра украинскую сторону, заявил Мединский

Россия будет ждать украинскую делегацию, которая должна прибыть на встречу в Стамбуле, в пятницу с 10 утра, сообщил журналистам помощник президента РФ Владимир... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T23:41+0300

2025-05-15T23:41+0300

2025-05-15T23:42+0300

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СТАМБУЛ, 15 мая - ПРАЙМ. Россия будет ждать украинскую делегацию, которая должна прибыть на встречу в Стамбуле, в пятницу с 10 утра, сообщил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский. "Завтра с утра, буквально с 10 утра, мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу", - отметил глава делегации. Мединский сообщил, что говоря о планируемых переговорах с украинской стороной.Он сообщил журналистам, что завтра Россия будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу."Мы готовы к работе", - сказал руководитель делегации.Президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он не исключил, что в ходе переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры ожидаются там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, заместитель министра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины. Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.

https://1prime.ru/20250515/vstrecha-857620871.html

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россия, украина, владимир путин, дмитрий песков