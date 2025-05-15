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Нефть дешевеет на 3% после слов Трампа о ядерной сделке с Ираном - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Нефть дешевеет на 3% после слов Трампа о ядерной сделке с Ираном
Нефть дешевеет на 3% после слов Трампа о ядерной сделке с Ираном - 15.05.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на 3% после слов Трампа о ядерной сделке с Ираном
Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются на 3% после того, как президент США Дональд Трамп высказался позитивно о ядерной сделке с Ираном, свидетельствуют | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T11:11+0300
2025-05-15T11:11+0300
энергетика
нефть
рынок
иран
сша
тегеран
дональд трамп
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются на 3% после того, как президент США Дональд Трамп высказался позитивно о ядерной сделке с Ираном, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.05 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3%, до 64,11 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 3,21%, до 61,12 доллара. Ранее в четверг Трамп заявил, что сделка по ядерной программе Ирана близка к завершению, и выразил оптимизм по поводу предотвращения военного удара по объектам Тегерана, сообщило агентство Франс Пресс. Президент Трамп и ранее выражал уверенность в том, что вопрос ядерной программы Ирана разрешится. Американский лидер грозил Тегерану банкротством, если соглашение не будет выработано. Четвертый раунд переговоров между Ираном и США состоялся 11 мая. Официальный представитель МИД Ирана назвал этот раунд переговоров с Вашингтоном сложным. А по словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, позиции сторон в этом раунде сблизились, в переговорах "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается.
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нефть, рынок, иран, сша, тегеран, дональд трамп, мид
Энергетика, Нефть, Рынок, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп, МИД
11:11 15.05.2025
 
Нефть дешевеет на 3% после слов Трампа о ядерной сделке с Ираном

Нефть дешевеет на 3% после оптимистичных слов Трампа о ядерной сделке с Ираном

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются на 3% после того, как президент США Дональд Трамп высказался позитивно о ядерной сделке с Ираном, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.05 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3%, до 64,11 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 3,21%, до 61,12 доллара.
Ранее в четверг Трамп заявил, что сделка по ядерной программе Ирана близка к завершению, и выразил оптимизм по поводу предотвращения военного удара по объектам Тегерана, сообщило агентство Франс Пресс.
Президент Трамп и ранее выражал уверенность в том, что вопрос ядерной программы Ирана разрешится. Американский лидер грозил Тегерану банкротством, если соглашение не будет выработано. Четвертый раунд переговоров между Ираном и США состоялся 11 мая. Официальный представитель МИД Ирана назвал этот раунд переговоров с Вашингтоном сложным. А по словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, позиции сторон в этом раунде сблизились, в переговорах "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается.
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ЭнергетикаНефтьРынокИРАНСШАТегеранДональд ТрампМИД
 
 
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