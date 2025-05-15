Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия нацелилась на новый рынок нефти и газа, но конкуренты не дремлют - 15.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250515/neft-857557917.html
Россия нацелилась на новый рынок нефти и газа, но конкуренты не дремлют
Россия нацелилась на новый рынок нефти и газа, но конкуренты не дремлют - 15.05.2025, ПРАЙМ
Россия нацелилась на новый рынок нефти и газа, но конкуренты не дремлют
Заявления вице-премьера Александра Новака о том, что Россия станет экспортером №1 на рынке нефти и газа Азии к 2025 году имеет под собой вполне реальные... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T05:05+0300
2025-05-15T05:05+0300
мнения аналитиков
нефть
россия
китай
азия
индия
александр новак
опек
нпз
газопровод "сила сибири"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857557917.jpg?1747274700
МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Заявления вице-премьера Александра Новака о том, что Россия станет экспортером №1 на рынке нефти и газа Азии к 2025 году имеет под собой вполне реальные основания. Уже сейчас Россия является одним из крупнейших поставщиков нефти на азиатские рынки. На долю российской нефти приходится порядка 30–40% всего импорта сырья в Китай и Индию — ключевые экономики региона. Оба государства активно наращивали закупки на фоне геополитических изменений. К тому же они активно пользуются дисконтом на российскую нефть.По газу Россия также усиливает позиции: экспорт СПГ через "Ямал СПГ" и трубопроводный газ в Китай через "Силу Сибири" становятся базой для долгосрочного энергетического партнерства. В ближайшие годы спрос на энергоносители в Азии будет только расти, что сохраняет для России стратегическое значение в регионе.Перспективы роста поставок ограничены инфраструктурными возможностями и спецификой добычи. Увеличить объемы можно за счет расширения логистики на Восток — новых терминалов, танкерного флота и мощности трубопроводов. Однако Россия продолжает участвовать в соглашении ОПЕК+, а это сдерживает наращивание экспорта. Кроме того, быстрый рост физического объема поставок не всегда выгоден с точки зрения ценовой политики. Поэтому фокус сосредоточен на стабильности поставок, гибкости расчетов в нацвалютах и углублении энергетических связей.Помимо Китая и Индии, потенциальными направлениями для роста экспорта могут стать Бангладеш, Вьетнам, Пакистан, Шри-Ланка и Индонезия. Эти рынки пока относительно малы по объемам, но потребляют нефти и газа с каждым периодом все больше. Некоторые из них заинтересованы в поставках по бартерным схемам или долгосрочным контрактам. Это может быть выгодно в условиях санкционного давления на расчеты в долларах.Основные конкуренты России в регионе — Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ и Малайзия. Там схожие сорта нефти, страны работают с теми же импортерами и иногда имеют долгосрочные связи с НПЗ. Усиление конкуренции может влиять на ценовую динамику: дисконты могут сохраняться, особенно в условиях переизбытка предложения.Автор - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
https://1prime.ru/20250513/neft-857523907.html
китай
азия
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Дмитрий Скрябин
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/87/842768779_108:0:463:355_100x100_80_0_0_b06dd64cf21399803263f502e0dbe9b4.jpg
Дмитрий Скрябин
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/87/842768779_108:0:463:355_100x100_80_0_0_b06dd64cf21399803263f502e0dbe9b4.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, нефть, россия, китай, азия, индия, александр новак, опек, нпз, газопровод "сила сибири", ямал спг
Мнения аналитиков, Нефть, РОССИЯ, КИТАЙ, АЗИЯ, ИНДИЯ, Александр Новак, ОПЕК, НПЗ, Газопровод "Сила Сибири", Ямал СПГ
05:05 15.05.2025
 
Россия нацелилась на новый рынок нефти и газа, но конкуренты не дремлют

Эксперт Скрябин: отвоевать позиции на рынке нефти и газа Азии сложно, но реально

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Дмитрий Скрябин, УК Альфа-Капитал
Дмитрий Скрябин
Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
Все материалы
МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Заявления вице-премьера Александра Новака о том, что Россия станет экспортером №1 на рынке нефти и газа Азии к 2025 году имеет под собой вполне реальные основания. Уже сейчас Россия является одним из крупнейших поставщиков нефти на азиатские рынки. На долю российской нефти приходится порядка 30–40% всего импорта сырья в Китай и Индию — ключевые экономики региона. Оба государства активно наращивали закупки на фоне геополитических изменений. К тому же они активно пользуются дисконтом на российскую нефть.
По газу Россия также усиливает позиции: экспорт СПГ через "Ямал СПГ" и трубопроводный газ в Китай через "Силу Сибири" становятся базой для долгосрочного энергетического партнерства. В ближайшие годы спрос на энергоносители в Азии будет только расти, что сохраняет для России стратегическое значение в регионе.
%Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
Эксперт рассказал о последствиях снижения цен на нефть в США
13 мая, 15:02
Перспективы роста поставок ограничены инфраструктурными возможностями и спецификой добычи. Увеличить объемы можно за счет расширения логистики на Восток — новых терминалов, танкерного флота и мощности трубопроводов. Однако Россия продолжает участвовать в соглашении ОПЕК+, а это сдерживает наращивание экспорта. Кроме того, быстрый рост физического объема поставок не всегда выгоден с точки зрения ценовой политики. Поэтому фокус сосредоточен на стабильности поставок, гибкости расчетов в нацвалютах и углублении энергетических связей.
Помимо Китая и Индии, потенциальными направлениями для роста экспорта могут стать Бангладеш, Вьетнам, Пакистан, Шри-Ланка и Индонезия. Эти рынки пока относительно малы по объемам, но потребляют нефти и газа с каждым периодом все больше. Некоторые из них заинтересованы в поставках по бартерным схемам или долгосрочным контрактам. Это может быть выгодно в условиях санкционного давления на расчеты в долларах.
Основные конкуренты России в регионе — Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ и Малайзия. Там схожие сорта нефти, страны работают с теми же импортерами и иногда имеют долгосрочные связи с НПЗ. Усиление конкуренции может влиять на ценовую динамику: дисконты могут сохраняться, особенно в условиях переизбытка предложения.
Автор - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковНефтьРОССИЯКИТАЙАЗИЯИНДИЯАлександр НовакОПЕКНПЗГазопровод "Сила Сибири"Ямал СПГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала