Россия нацелилась на новый рынок нефти и газа, но конкуренты не дремлют

МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Заявления вице-премьера Александра Новака о том, что Россия станет экспортером №1 на рынке нефти и газа Азии к 2025 году имеет под собой вполне реальные основания. Уже сейчас Россия является одним из крупнейших поставщиков нефти на азиатские рынки. На долю российской нефти приходится порядка 30–40% всего импорта сырья в Китай и Индию — ключевые экономики региона. Оба государства активно наращивали закупки на фоне геополитических изменений. К тому же они активно пользуются дисконтом на российскую нефть.По газу Россия также усиливает позиции: экспорт СПГ через "Ямал СПГ" и трубопроводный газ в Китай через "Силу Сибири" становятся базой для долгосрочного энергетического партнерства. В ближайшие годы спрос на энергоносители в Азии будет только расти, что сохраняет для России стратегическое значение в регионе.Перспективы роста поставок ограничены инфраструктурными возможностями и спецификой добычи. Увеличить объемы можно за счет расширения логистики на Восток — новых терминалов, танкерного флота и мощности трубопроводов. Однако Россия продолжает участвовать в соглашении ОПЕК+, а это сдерживает наращивание экспорта. Кроме того, быстрый рост физического объема поставок не всегда выгоден с точки зрения ценовой политики. Поэтому фокус сосредоточен на стабильности поставок, гибкости расчетов в нацвалютах и углублении энергетических связей.Помимо Китая и Индии, потенциальными направлениями для роста экспорта могут стать Бангладеш, Вьетнам, Пакистан, Шри-Ланка и Индонезия. Эти рынки пока относительно малы по объемам, но потребляют нефти и газа с каждым периодом все больше. Некоторые из них заинтересованы в поставках по бартерным схемам или долгосрочным контрактам. Это может быть выгодно в условиях санкционного давления на расчеты в долларах.Основные конкуренты России в регионе — Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ и Малайзия. Там схожие сорта нефти, страны работают с теми же импортерами и иногда имеют долгосрочные связи с НПЗ. Усиление конкуренции может влиять на ценовую динамику: дисконты могут сохраняться, особенно в условиях переизбытка предложения.Автор - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Заявления вице-премьера Александра Новака о том, что Россия станет экспортером №1 на рынке нефти и газа Азии к 2025 году имеет под собой вполне реальные основания. Уже сейчас Россия является одним из крупнейших поставщиков нефти на азиатские рынки. На долю российской нефти приходится порядка 30–40% всего импорта сырья в Китай и Индию — ключевые экономики региона. Оба государства активно наращивали закупки на фоне геополитических изменений. К тому же они активно пользуются дисконтом на российскую нефть.
По газу Россия также усиливает позиции: экспорт СПГ через "Ямал СПГ" и трубопроводный газ в Китай через "Силу Сибири" становятся базой для долгосрочного энергетического партнерства. В ближайшие годы спрос на энергоносители в Азии будет только расти, что сохраняет для России стратегическое значение в регионе.
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Перспективы роста поставок ограничены инфраструктурными возможностями и спецификой добычи. Увеличить объемы можно за счет расширения логистики на Восток — новых терминалов, танкерного флота и мощности трубопроводов. Однако Россия продолжает участвовать в соглашении ОПЕК+, а это сдерживает наращивание экспорта. Кроме того, быстрый рост физического объема поставок не всегда выгоден с точки зрения ценовой политики. Поэтому фокус сосредоточен на стабильности поставок, гибкости расчетов в нацвалютах и углублении энергетических связей.
Помимо Китая и Индии, потенциальными направлениями для роста экспорта могут стать Бангладеш, Вьетнам, Пакистан, Шри-Ланка и Индонезия. Эти рынки пока относительно малы по объемам, но потребляют нефти и газа с каждым периодом все больше. Некоторые из них заинтересованы в поставках по бартерным схемам или долгосрочным контрактам. Это может быть выгодно в условиях санкционного давления на расчеты в долларах.
Основные конкуренты России в регионе — Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ и Малайзия. Там схожие сорта нефти, страны работают с теми же импортерами и иногда имеют долгосрочные связи с НПЗ. Усиление конкуренции может влиять на ценовую динамику: дисконты могут сохраняться, особенно в условиях переизбытка предложения.
Автор - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
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