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Мировые цены на нефть снижаются на 2,4%

Мировые цены на нефть снижаются на 2,4% - 15.05.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть снижаются на 2,4%

Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются на 2,4%, участники рынка ждут доклад Международного энергетического агентства (МЭА) и оценивают геополитические... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T08:41+0300

2025-05-15T08:41+0300

2025-05-15T08:41+0300

энергетика

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются на 2,4%, участники рынка ждут доклад Международного энергетического агентства (МЭА) и оценивают геополитические новости вокруг Ближнего Востока., свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.29 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,42%, до 64,49 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 2,47%, до 61,57 доллара. Позднее в четверг ожидается публикация доклада МЭА, в котором будут оценено состояние нефтяного рынка. Инвесторы также продолжают следить за геополическими новостями. Так, ранее в четверг, по сообщению американского телеканала NBC, советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани заявил, что Тегеран будет готов подписать ядерную сделку с США и, в частности, взять на себя обязательство избавиться от запасов высокообогащенного "оружейного" урана в обмен на отмену всех экономических санкций против исламской республики В среду свой доклад опубликовала Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Она по-прежнему прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2025 году на 1,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом, спрос ожидается на уровне 105 миллионов баррелей в сутки. Аналитики также анализируют полученные накануне сведения о запасах нефти в США. Так, их объем за неделю по 9 мая увеличился на 3,5 миллиона баррелей, или на 0,8%, - до 441,8 миллиона баррелей.

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нефть, сша, ближний восток, мэа, nbc, опек