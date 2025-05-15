Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть снижаются на 2,4% - 15.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250515/neft-857586062.html
Мировые цены на нефть снижаются на 2,4%
Мировые цены на нефть снижаются на 2,4% - 15.05.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть снижаются на 2,4%
Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются на 2,4%, участники рынка ждут доклад Международного энергетического агентства (МЭА) и оценивают геополитические... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T08:41+0300
2025-05-15T08:41+0300
энергетика
нефть
сша
ближний восток
мэа
nbc
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/82122/90/821229027_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_54cf161373146a523dfabeb05116ff91.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются на 2,4%, участники рынка ждут доклад Международного энергетического агентства (МЭА) и оценивают геополитические новости вокруг Ближнего Востока., свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.29 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,42%, до 64,49 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 2,47%, до 61,57 доллара. Позднее в четверг ожидается публикация доклада МЭА, в котором будут оценено состояние нефтяного рынка. Инвесторы также продолжают следить за геополическими новостями. Так, ранее в четверг, по сообщению американского телеканала NBC, советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани заявил, что Тегеран будет готов подписать ядерную сделку с США и, в частности, взять на себя обязательство избавиться от запасов высокообогащенного "оружейного" урана в обмен на отмену всех экономических санкций против исламской республики В среду свой доклад опубликовала Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Она по-прежнему прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2025 году на 1,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом, спрос ожидается на уровне 105 миллионов баррелей в сутки. Аналитики также анализируют полученные накануне сведения о запасах нефти в США. Так, их объем за неделю по 9 мая увеличился на 3,5 миллиона баррелей, или на 0,8%, - до 441,8 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/20250514/neft-857573192.html
сша
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82122/90/821229027_58:0:410:264_1920x0_80_0_0_12ce05bf7121b95ebc718abf08ab2e6d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, ближний восток, мэа, nbc, опек
Энергетика, Нефть, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МЭА, NBC, ОПЕК
08:41 15.05.2025
 
Мировые цены на нефть снижаются на 2,4%

Нефть дешевеет на 2,4% на ожиданиях доклада МЭА и геополитических новостей

© РИА Новости#Добыча нефти
#Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются на 2,4%, участники рынка ждут доклад Международного энергетического агентства (МЭА) и оценивают геополитические новости вокруг Ближнего Востока., свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.29 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,42%, до 64,49 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 2,47%, до 61,57 доллара.
Позднее в четверг ожидается публикация доклада МЭА, в котором будут оценено состояние нефтяного рынка.
Инвесторы также продолжают следить за геополическими новостями. Так, ранее в четверг, по сообщению американского телеканала NBC, советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани заявил, что Тегеран будет готов подписать ядерную сделку с США и, в частности, взять на себя обязательство избавиться от запасов высокообогащенного "оружейного" урана в обмен на отмену всех экономических санкций против исламской республики
В среду свой доклад опубликовала Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Она по-прежнему прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2025 году на 1,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом, спрос ожидается на уровне 105 миллионов баррелей в сутки.
Аналитики также анализируют полученные накануне сведения о запасах нефти в США. Так, их объем за неделю по 9 мая увеличился на 3,5 миллиона баррелей, или на 0,8%, - до 441,8 миллиона баррелей.
нефтекачалки
Добыча нефти в США за неделю выросла на 20 тысяч баррелей в сутки
Вчера, 17:49
 
ЭнергетикаНефтьСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКМЭАNBCОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала