https://1prime.ru/20250515/neft-857586062.html
Мировые цены на нефть снижаются на 2,4%
Мировые цены на нефть снижаются на 2,4% - 15.05.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть снижаются на 2,4%
Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются на 2,4%, участники рынка ждут доклад Международного энергетического агентства (МЭА) и оценивают геополитические... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T08:41+0300
2025-05-15T08:41+0300
2025-05-15T08:41+0300
энергетика
нефть
сша
ближний восток
мэа
nbc
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/82122/90/821229027_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_54cf161373146a523dfabeb05116ff91.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются на 2,4%, участники рынка ждут доклад Международного энергетического агентства (МЭА) и оценивают геополитические новости вокруг Ближнего Востока., свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.29 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,42%, до 64,49 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 2,47%, до 61,57 доллара. Позднее в четверг ожидается публикация доклада МЭА, в котором будут оценено состояние нефтяного рынка. Инвесторы также продолжают следить за геополическими новостями. Так, ранее в четверг, по сообщению американского телеканала NBC, советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани заявил, что Тегеран будет готов подписать ядерную сделку с США и, в частности, взять на себя обязательство избавиться от запасов высокообогащенного "оружейного" урана в обмен на отмену всех экономических санкций против исламской республики В среду свой доклад опубликовала Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Она по-прежнему прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2025 году на 1,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом, спрос ожидается на уровне 105 миллионов баррелей в сутки. Аналитики также анализируют полученные накануне сведения о запасах нефти в США. Так, их объем за неделю по 9 мая увеличился на 3,5 миллиона баррелей, или на 0,8%, - до 441,8 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/20250514/neft-857573192.html
сша
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82122/90/821229027_58:0:410:264_1920x0_80_0_0_12ce05bf7121b95ebc718abf08ab2e6d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, ближний восток, мэа, nbc, опек
Энергетика, Нефть, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МЭА, NBC, ОПЕК
Мировые цены на нефть снижаются на 2,4%
Нефть дешевеет на 2,4% на ожиданиях доклада МЭА и геополитических новостей
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются на 2,4%, участники рынка ждут доклад Международного энергетического агентства (МЭА) и оценивают геополитические новости вокруг Ближнего Востока., свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.29 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,42%, до 64,49 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 2,47%, до 61,57 доллара.
Позднее в четверг ожидается публикация доклада МЭА, в котором будут оценено состояние нефтяного рынка.
Инвесторы также продолжают следить за геополическими новостями. Так, ранее в четверг, по сообщению американского телеканала NBC, советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани заявил, что Тегеран будет готов подписать ядерную сделку с США и, в частности, взять на себя обязательство избавиться от запасов высокообогащенного "оружейного" урана в обмен на отмену всех экономических санкций против исламской республики
В среду свой доклад опубликовала Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Она по-прежнему прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2025 году на 1,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом, спрос ожидается на уровне 105 миллионов баррелей в сутки.
Аналитики также анализируют полученные накануне сведения о запасах нефти в США. Так, их объем за неделю по 9 мая увеличился на 3,5 миллиона баррелей, или на 0,8%, - до 441,8 миллиона баррелей.
Добыча нефти в США за неделю выросла на 20 тысяч баррелей в сутки