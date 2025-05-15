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МЭА повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в текущем году
МЭА повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в текущем году - 15.05.2025, ПРАЙМ
МЭА повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в текущем году
Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 360 тысяч баррелей в сутки, до 740 тысяч баррелей в | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T11:04+0300
2025-05-15T11:04+0300
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энергетика
нефть
мэа
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 360 тысяч баррелей в сутки, до 740 тысяч баррелей в сутки, теперь ожидает спрос на уровне 103,9 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада МЭА. При этом организация также повысила оценку мирового спроса на нефть в мире по итогам прошлого года - до 103,16 миллиона баррелей в сутки. Это на 350 тысяч баррелей в сутки больше апрельской оценки в 102,81 миллиона баррелей в сутки. МЭА ожидает, что в 2026 году среднегодовой прирост спроса на нефть в мире составит 760 тысяч баррелей в сутки.
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нефть, мэа
МЭА повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в текущем году
МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в текущем году на 360 тысяч баррелей в сутки
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 360 тысяч баррелей в сутки, до 740 тысяч баррелей в сутки, теперь ожидает спрос на уровне 103,9 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада МЭА.
При этом организация также повысила оценку мирового спроса на нефть в мире по итогам прошлого года - до 103,16 миллиона баррелей в сутки. Это на 350 тысяч баррелей в сутки больше апрельской оценки в 102,81 миллиона баррелей в сутки.
МЭА ожидает, что в 2026 году среднегодовой прирост спроса на нефть в мире составит 760 тысяч баррелей в сутки.
МЭА допустило дальнейшее падение цен на нефть