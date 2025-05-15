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МЭА повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в текущем году

МЭА повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в текущем году - 15.05.2025, ПРАЙМ

МЭА повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в текущем году

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 360 тысяч баррелей в сутки, до 740 тысяч баррелей в | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T11:04+0300

2025-05-15T11:04+0300

2025-05-15T11:12+0300

энергетика

нефть

мэа

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 360 тысяч баррелей в сутки, до 740 тысяч баррелей в сутки, теперь ожидает спрос на уровне 103,9 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада МЭА. При этом организация также повысила оценку мирового спроса на нефть в мире по итогам прошлого года - до 103,16 миллиона баррелей в сутки. Это на 350 тысяч баррелей в сутки больше апрельской оценки в 102,81 миллиона баррелей в сутки. МЭА ожидает, что в 2026 году среднегодовой прирост спроса на нефть в мире составит 760 тысяч баррелей в сутки.

https://1prime.ru/20250423/neft-856954322.html

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нефть, мэа