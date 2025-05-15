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МЭА повысило прогноз роста мировой добычи нефти

МЭА повысило прогноз роста мировой добычи нефти - 15.05.2025, ПРАЙМ

МЭА повысило прогноз роста мировой добычи нефти

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 370 тысяч баррелей в сутки - до 1,61... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T11:15+0300

2025-05-15T11:15+0300

2025-05-15T11:15+0300

энергетика

нефть

мэа

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 370 тысяч баррелей в сутки - до 1,61 миллиона - и ожидает теперь, что добыча составит в среднем 104,63 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. Согласно приложенным таблицам, по оценке МЭА, добыча нефти в мире вырастет по итогам года по сравнению с прошлым годом на 1,61 миллиона баррелей в сутки, до 104,63 миллиона. Месяцем ранее МЭА прогнозировало, что добыча вырастет на 1,24 миллиона баррелей в сутки, до 104,25 миллиона баррелей в день. МЭА в следующем году прогнозирует рост нефтедобычи в мире ещё на 960 тысяч баррелей в сутки, до 105,59 миллиона.

https://1prime.ru/20250515/neft-857591603.html

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нефть, мэа