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Стоимость нефти теряет 3% после публикации доклада МЭА
Стоимость нефти теряет 3% после публикации доклада МЭА - 15.05.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти теряет 3% после публикации доклада МЭА
Мировые цены на нефть в четверг днем падают на 3% после публикации ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА), а также заявления... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T14:58+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем падают на 3% после публикации ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА), а также заявления президента США Дональда Трампа о сделке с Ираном, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.51 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,12%, до 64,03 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 3,33%, до 61,05 доллара. Ранее в четверг в своем ежемесячном докладе по рынку МЭА повысило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 370 тысяч баррелей в сутки - до 1,61 миллиона. Сдерживают котировки и комментарии Трампа о том, что сделка по ядерной программе Ирана близка к завершению, президент также выразил оптимизм по поводу предотвращения военного удара по объектам Тегерана, сообщило агентство Франс Пресс. Инвесторы также продолжают отыгрывать статистику по запасам. В среду минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 9 мая неожиданно выросли - на 3,5 миллиона баррелей, ожидалось снижение на 1 миллион.
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нефть, торги, сша, иран, москва, дональд трамп, мэа
Экономика, Нефть, Торги, США, ИРАН, МОСКВА, Дональд Трамп, МЭА
Стоимость нефти теряет 3% после публикации доклада МЭА
Нефть дешевеет после публикации доклада МЭА и заявления Трампа о сделке с Ираном
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем падают на 3% после публикации ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА), а также заявления президента США Дональда Трампа о сделке с Ираном, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.51 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,12%, до 64,03 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 3,33%, до 61,05 доллара.
Ранее в четверг в своем ежемесячном докладе по рынку МЭА повысило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 370 тысяч баррелей в сутки - до 1,61 миллиона.
Сдерживают котировки и комментарии Трампа о том, что сделка по ядерной программе Ирана близка к завершению, президент также выразил оптимизм по поводу предотвращения военного удара по объектам Тегерана, сообщило агентство Франс Пресс.
Инвесторы также продолжают отыгрывать статистику по запасам. В среду минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 9 мая неожиданно выросли - на 3,5 миллиона баррелей, ожидалось снижение на 1 миллион.
МЭА повысило прогноз роста мировой добычи нефти