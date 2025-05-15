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Стоимость нефти теряет 3% после публикации доклада МЭА

Стоимость нефти теряет 3% после публикации доклада МЭА - 15.05.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти теряет 3% после публикации доклада МЭА

Мировые цены на нефть в четверг днем падают на 3% после публикации ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА), а также заявления... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T14:58+0300

2025-05-15T14:58+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем падают на 3% после публикации ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА), а также заявления президента США Дональда Трампа о сделке с Ираном, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.51 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,12%, до 64,03 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 3,33%, до 61,05 доллара. Ранее в четверг в своем ежемесячном докладе по рынку МЭА повысило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 370 тысяч баррелей в сутки - до 1,61 миллиона. Сдерживают котировки и комментарии Трампа о том, что сделка по ядерной программе Ирана близка к завершению, президент также выразил оптимизм по поводу предотвращения военного удара по объектам Тегерана, сообщило агентство Франс Пресс. Инвесторы также продолжают отыгрывать статистику по запасам. В среду минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 9 мая неожиданно выросли - на 3,5 миллиона баррелей, ожидалось снижение на 1 миллион.

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нефть, торги, сша, иран, москва, дональд трамп, мэа