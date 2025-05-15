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Нефть дешевеет почти на 3 процента

Нефть дешевеет почти на 3 процента - 15.05.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет почти на 3 процента

Мировые цены на нефть в четверг вечером падают почти на 3% на фоне опасений по превышению объемов добычи на рынках черного золота и после выхода макростатистики | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T18:47+0300

2025-05-15T18:47+0300

2025-05-15T18:47+0300

энергетика

нефть

иран

сша

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рынок

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером падают почти на 3% на фоне опасений по превышению объемов добычи на рынках черного золота и после выхода макростатистики по США, следует из данных бирж и комментария аналитика. По состоянию на 18.25 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,75% относительно предыдущего закрытия - до 64,27 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 2,85%, до 61,35 доллара за баррель. Аналитики отмечают, что на нефтяные цены влияют ожидания по дальнейшему увеличению добычи. "Если увеличение добычи пойдет выше согласованного плана, это может привести к еще более значительному падению цен на нефть во второй половине 2025 года", - заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Участники рынка в четверг также оценивают макростатистику по США. Федеральная резервная система (ФРС) сообщила, что объем промышленного производства в стране в апреле, вопреки ожиданиям роста на 0,2%, не изменился к марту. Кроме того, по данным американского министерства труда, число первичных заявок на пособие по безработице в Штатах за неделю, завершившуюся 10 мая, осталось на уровне пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 229 тысяч. Помимо этого, траекторию нефтяных цен могут определять геополитические события. Ранее в четверг, по сообщению агентства Франс Пресс, президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по ядерной программе Ирана близка к завершению, и выразил оптимизм по поводу предотвращения военного удара по объектам Тегерана. Потенциальное снятие санкций с Ирана может привести к увеличению предложения на нефтяном рынке, что, вероятно, скажется на ценах.

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нефть, иран, сша, дональд трамп, рынок