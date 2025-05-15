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Нефтекомпании США вложат $60 млрд в совместные проекты с ADNOC в ОАЭ

Нефтекомпании США вложат $60 млрд в совместные проекты с ADNOC в ОАЭ - 15.05.2025, ПРАЙМ

Нефтекомпании США вложат $60 млрд в совместные проекты с ADNOC в ОАЭ

Крупнейшие американские энергетические компании ExxonMobil, Occidental Petroleum и EOG Resources заключили соглашения с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T23:05+0300

2025-05-15T23:05+0300

2025-05-15T23:05+0300

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ВАШИНГТОН, 15 мая – ПРАЙМ. Крупнейшие американские энергетические компании ExxonMobil, Occidental Petroleum и EOG Resources заключили соглашения с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) о совместной реализации масштабных проектов по добыче нефти и газа в ОАЭ, суммарные инвестиции оцениваются в 60 миллиардов долларов, говорится в обнародованном в четверг заявлении Белого дома. "Данные инвестиции укрепят американское энергетическое лидерство, поддержат рабочие места в США и позволят добиться более низких цен на энергоносители", - сказано в заявлении американской администрации. В Вашингтоне рассчитывают, что новые соглашения помогут создать сотни высококвалифицированных рабочих мест как в США, так и в ОАЭ, а также поспособствуют экспорту американских технологий и оборудования в страны Персидского залива. Проекты предусматривают расширение добычи нефти и природного газа на ключевых месторождениях ОАЭ с применением передовых американских технологий. Ожидается, что развитие сотрудничества снизит волатильность мирового энергетического рынка и обеспечит дополнительную устойчивость глобальным поставкам. Сделка стала частью политики президента Дональда Трампа по "разблокированию американского энергетического потенциала" и продвижению США как мирового лидера в сфере углеводородов. В Белом доме отметили, что партнерство с ADNOC "будет способствовать долгосрочной энергетической безопасности и развитию обеих стран". По итогам визита Трампа в регион были заключены также многомиллиардные соглашения с Катаром и Саудовской Аравией, направленные на инвестиции в инфраструктуру и новые технологии в США.

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оаэ, нефть, сша, дональд трамп, occidental petroleum