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Путин в среду вечером провел совещание по подготовке переговоров в Стамбуле

Путин в среду вечером провел совещание по подготовке переговоров в Стамбуле - 15.05.2025, ПРАЙМ

Путин в среду вечером провел совещание по подготовке переговоров в Стамбуле

Президент РФ Владимир Путин провел в среду вечером совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной, сообщил журналистам в четверг... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T09:15+0300

2025-05-15T09:15+0300

2025-05-15T09:15+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин провел в среду вечером совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Накануне отлета нашей делегации в Стамбул вчера вечером президент (Владимир - ред.) Путин провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной", - сообщил он. Песков отметил, что на совещании, помимо членов российской переговорной группы, определенных соответствующим распоряжением главы государства, присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, а также глава ФСБ Александр Бортников. "Также в совещании приняли участие все командующие группировками в зоне Специальной военной операции", - добавил пресс-секретарь главы государства.

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россия, рф, стамбул, владимир путин, дмитрий песков, сергей лавров, росгвардия, совбез, фсб