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Дата возможной встречи Путина и Трампа не определена, заявил Рубио

Дата возможной встречи Путина и Трампа не определена, заявил Рубио - 15.05.2025, ПРАЙМ

Дата возможной встречи Путина и Трампа не определена, заявил Рубио

Встреча президента РФ Владимира Путина и глава Белого дома Дональда Трампа еще не определена, заявил госсекретарь США Марко Рубио. | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T20:28+0300

2025-05-15T20:28+0300

2025-05-15T20:28+0300

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ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. Встреча президента РФ Владимира Путина и глава Белого дома Дональда Трампа еще не определена, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Сейчас мне неизвестны сроки. Это должен определить президент", - сказал он журналистам в ходе визита в Турцию. По словам Рубио, сторонам предстоит решить, как организовать встречу лидеров двух стран. "Подождем, что произойдет завтра, а затем будут приняты решения о сроках и месте проведения этих встреч", - добавил он.Рубио выразил уверенность в том, что единственной возможностью прорыва в переговорах по Украине может стать встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.“Единственным путем, при котором мы сможем совершить прорыв в этом, является встреча президента Трампа лицом к лицу с президентом Путиным”, - сказал он.Трамп намерен оставаться вовлечённым в усилия по урегулированию конфликта на Украине столько, сколько потребуется, заявил Рубио."Президент готов оставаться вовлечённым столько, сколько потребуется", — отметил он, выступая перед журналистами в Турции, где в пятницу запланированы переговоры РФ и Украины.Рубио также выразил надежду, что Россия в ходе встречи согласится на всеобъемлющее прекращение огня."Я надеюсь, что завтра новости возвестят нам о том, что они согласились на прекращение огня и начали серьезные переговоры", - сказал глава американской дипломатии.

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россия, украина, марко рубио, дональд трамп, владимир путин