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Дата возможной встречи Путина и Трампа не определена, заявил Рубио - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Дата возможной встречи Путина и Трампа не определена, заявил Рубио
Дата возможной встречи Путина и Трампа не определена, заявил Рубио - 15.05.2025, ПРАЙМ
Дата возможной встречи Путина и Трампа не определена, заявил Рубио
Встреча президента РФ Владимира Путина и глава Белого дома Дональда Трампа еще не определена, заявил госсекретарь США Марко Рубио. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T20:28+0300
2025-05-15T20:28+0300
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ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. Встреча президента РФ Владимира Путина и глава Белого дома Дональда Трампа еще не определена, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Сейчас мне неизвестны сроки. Это должен определить президент", - сказал он журналистам в ходе визита в Турцию. По словам Рубио, сторонам предстоит решить, как организовать встречу лидеров двух стран. "Подождем, что произойдет завтра, а затем будут приняты решения о сроках и месте проведения этих встреч", - добавил он.Рубио выразил уверенность в том, что единственной возможностью прорыва в переговорах по Украине может стать встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.“Единственным путем, при котором мы сможем совершить прорыв в этом, является встреча президента Трампа лицом к лицу с президентом Путиным”, - сказал он.Трамп намерен оставаться вовлечённым в усилия по урегулированию конфликта на Украине столько, сколько потребуется, заявил Рубио."Президент готов оставаться вовлечённым столько, сколько потребуется", — отметил он, выступая перед журналистами в Турции, где в пятницу запланированы переговоры РФ и Украины.Рубио также выразил надежду, что Россия в ходе встречи согласится на всеобъемлющее прекращение огня."Я надеюсь, что завтра новости возвестят нам о том, что они согласились на прекращение огня и начали серьезные переговоры", - сказал глава американской дипломатии.
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россия, украина, марко рубио, дональд трамп, владимир путин
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Марко Рубио, Дональд Трамп, Владимир Путин
20:28 15.05.2025
 
Дата возможной встречи Путина и Трампа не определена, заявил Рубио

Рубио: дата возможной встречи Путина и Трампа еще не определена

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
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ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. Встреча президента РФ Владимира Путина и глава Белого дома Дональда Трампа еще не определена, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Сейчас мне неизвестны сроки. Это должен определить президент", - сказал он журналистам в ходе визита в Турцию.
По словам Рубио, сторонам предстоит решить, как организовать встречу лидеров двух стран.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
Трамп заявил, что конфликт на Украине не решится без его встречи с Путиным
15:17
"Подождем, что произойдет завтра, а затем будут приняты решения о сроках и месте проведения этих встреч", - добавил он.
Рубио выразил уверенность в том, что единственной возможностью прорыва в переговорах по Украине может стать встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
“Единственным путем, при котором мы сможем совершить прорыв в этом, является встреча президента Трампа лицом к лицу с президентом Путиным”, - сказал он.
Трамп намерен оставаться вовлечённым в усилия по урегулированию конфликта на Украине столько, сколько потребуется, заявил Рубио.
"Президент готов оставаться вовлечённым столько, сколько потребуется", — отметил он, выступая перед журналистами в Турции, где в пятницу запланированы переговоры РФ и Украины.
Рубио также выразил надежду, что Россия в ходе встречи согласится на всеобъемлющее прекращение огня.
"Я надеюсь, что завтра новости возвестят нам о том, что они согласились на прекращение огня и начали серьезные переговоры", - сказал глава американской дипломатии.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАМарко РубиоДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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