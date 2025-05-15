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СМИ: потери японского автопрома из-за пошлин могут составить $18,5 млрд
СМИ: потери японского автопрома из-за пошлин могут составить $18,5 млрд - 15.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: потери японского автопрома из-за пошлин могут составить $18,5 млрд
Потери семи японских автостроительных компаний до конца текущего финансового года (длится 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года) могут достигнуть 2,7... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T11:32+0300
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ТОКИО, 15 мая – ПРАЙМ. Потери семи японских автостроительных компаний до конца текущего финансового года (длится 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года) могут достигнуть 2,7 триллиона иен (18,5 миллиарда долларов) из-за введения США дополнительных пошлин на импортируемые автомобили, сообщила газета "Санкэй" со ссылкой на данные компаний. Издание делает вывод, что до конца фингода потери концерна Toyota составят 1 триллион иен (6,86 миллиарда долларов), Subaru - 360 миллиардов иен (2,47 миллиарда долларов), Honda - 650 миллиардов иен (4,46 миллиарда долларов), Nissan - 450 миллиардов иен (3,09 миллиарда долларов), Mitsubishi - 40 миллиардов иен (274,28 миллиона долларов). В отношении Mazda сообщается, что только в апреле концерн потерял 10 миллиардов иен (68,57 миллиона долларов). Япония провела уже два раунда переговоров с США по поводу пошлин – 17 апреля и 1 мая. Японию представлял министр по делам восстановления экономики Рёсэй Акадзава, США - министр финансов США Скотт Бессент, торговый представитель США Джеймисон Грир и министр торговли Говард Латник. В начале первого раунда к ним присоединился Дональд Трамп. После второго раунда министр Акадзава заявил журналистам, что новый раунд переговоров на министерском уровне может состояться во второй половине мая, а также выразил надежду, что сторонам удастся выйти на соглашение на уровне лидеров в июне. Третий раунд должен пройти до конца мая. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. До этого Япония подпала под 25-процентные пошлины на сталь и алюминий и на автомобили, произведенные за пределами США. В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом. США занимают первое место в экспорте Японии. На них приходится 21,3 триллиона иен (146,5 миллиарда долларов). Почти треть составляет экспорт автомобилей. До сих пор пошлины на японские автомобили в США составляли 2,5%, после введения дополнительных пошлин - 27,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США.
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бизнес, мировая экономика, сша, япония, токио, дональд трамп, скотт бессент, toyota, subaru, honda, toyota camry, авто
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, США, ЯПОНИЯ, Токио, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Toyota, Subaru, Honda, Toyota Camry, Авто
СМИ: потери японского автопрома из-за пошлин могут составить $18,5 млрд
"Санкэй": потери японского автопрома из-за пошлин США за год могут составить $18,5 млрд
ТОКИО, 15 мая – ПРАЙМ. Потери семи японских автостроительных компаний до конца текущего финансового года (длится 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года) могут достигнуть 2,7 триллиона иен (18,5 миллиарда долларов) из-за введения США дополнительных пошлин на импортируемые автомобили, сообщила газета "Санкэй" со ссылкой на данные компаний.
Издание делает вывод, что до конца фингода потери концерна Toyota составят 1 триллион иен (6,86 миллиарда долларов), Subaru - 360 миллиардов иен (2,47 миллиарда долларов), Honda - 650 миллиардов иен (4,46 миллиарда долларов), Nissan - 450 миллиардов иен (3,09 миллиарда долларов), Mitsubishi - 40 миллиардов иен (274,28 миллиона долларов). В отношении Mazda сообщается, что только в апреле концерн потерял 10 миллиардов иен (68,57 миллиона долларов).
Япония провела уже два раунда переговоров с США по поводу пошлин – 17 апреля и 1 мая. Японию представлял министр по делам восстановления экономики Рёсэй Акадзава, США - министр финансов США Скотт Бессент, торговый представитель США Джеймисон Грир и министр торговли Говард Латник. В начале первого раунда к ним присоединился Дональд Трамп.
После второго раунда министр Акадзава заявил журналистам, что новый раунд переговоров на министерском уровне может состояться во второй половине мая, а также выразил надежду, что сторонам удастся выйти на соглашение на уровне лидеров в июне. Третий раунд должен пройти до конца мая.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
До этого Япония подпала под 25-процентные пошлины на сталь и алюминий и на автомобили, произведенные за пределами США. В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом.
США занимают первое место в экспорте Японии. На них приходится 21,3 триллиона иен (146,5 миллиарда долларов). Почти треть составляет экспорт автомобилей. До сих пор пошлины на японские автомобили в США составляли 2,5%, после введения дополнительных пошлин - 27,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США.
Чистая прибыль Honda по итогам финансового года сократилась на 24,5%