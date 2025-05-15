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СМИ: потери японского автопрома из-за пошлин могут составить $18,5 млрд

СМИ: потери японского автопрома из-за пошлин могут составить $18,5 млрд - 15.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: потери японского автопрома из-за пошлин могут составить $18,5 млрд

Потери семи японских автостроительных компаний до конца текущего финансового года (длится 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года) могут достигнуть 2,7... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T11:32+0300

2025-05-15T11:32+0300

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ТОКИО, 15 мая – ПРАЙМ. Потери семи японских автостроительных компаний до конца текущего финансового года (длится 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года) могут достигнуть 2,7 триллиона иен (18,5 миллиарда долларов) из-за введения США дополнительных пошлин на импортируемые автомобили, сообщила газета "Санкэй" со ссылкой на данные компаний. Издание делает вывод, что до конца фингода потери концерна Toyota составят 1 триллион иен (6,86 миллиарда долларов), Subaru - 360 миллиардов иен (2,47 миллиарда долларов), Honda - 650 миллиардов иен (4,46 миллиарда долларов), Nissan - 450 миллиардов иен (3,09 миллиарда долларов), Mitsubishi - 40 миллиардов иен (274,28 миллиона долларов). В отношении Mazda сообщается, что только в апреле концерн потерял 10 миллиардов иен (68,57 миллиона долларов). Япония провела уже два раунда переговоров с США по поводу пошлин – 17 апреля и 1 мая. Японию представлял министр по делам восстановления экономики Рёсэй Акадзава, США - министр финансов США Скотт Бессент, торговый представитель США Джеймисон Грир и министр торговли Говард Латник. В начале первого раунда к ним присоединился Дональд Трамп. После второго раунда министр Акадзава заявил журналистам, что новый раунд переговоров на министерском уровне может состояться во второй половине мая, а также выразил надежду, что сторонам удастся выйти на соглашение на уровне лидеров в июне. Третий раунд должен пройти до конца мая. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. До этого Япония подпала под 25-процентные пошлины на сталь и алюминий и на автомобили, произведенные за пределами США. В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом. США занимают первое место в экспорте Японии. На них приходится 21,3 триллиона иен (146,5 миллиарда долларов). Почти треть составляет экспорт автомобилей. До сих пор пошлины на японские автомобили в США составляли 2,5%, после введения дополнительных пошлин - 27,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США.

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бизнес, мировая экономика, сша, япония, токио, дональд трамп, скотт бессент, toyota, subaru, honda, toyota camry, авто