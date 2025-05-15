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Германия поддержала требование Трампа повысить расходы на оборону
Германия поддержала требование Трампа повысить расходы на оборону - 15.05.2025, ПРАЙМ
Германия поддержала требование Трампа повысить расходы на оборону
Германия согласна с требованием администрации президента США Дональда Трампа о необходимости повышения расходов на оборону стран-участниц НАТО до 5% от ВВП, что | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T11:34+0300
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БЕРЛИН, 15 мая – ПРАЙМ. Германия согласна с требованием администрации президента США Дональда Трампа о необходимости повышения расходов на оборону стран-участниц НАТО до 5% от ВВП, что в данном случае соответствует свыше 215 миллиардам евро в год, сообщает издание Spiegel со ссылкой на министра иностранных дел ФРГ Йоханна Вадефуля. "В этом мы его поддерживаем", - приводит издание ответ Вадефуля, который незадолго до этого побеседовал с госсекретарем США Марко Рубио на полях встречи министров иностранных дел НАТО. Пять процентов от ВВП Германии соответствует примерно 215 миллиардам евро ежегодно. Вадефуль не стал уточнять, в каком году страна была бы готова повысить свои расходы на оборону. Политик добавил также, что между Германией и США существует единство, в том числе в отношении возможных новых санкций против России, если та не изменит своей позиции по Украине. "У нас почти полное согласие по всем важным вопросам - не только касающимся НАТО, но и в отношении глобальной политической ситуации", - пояснил он. Президент США неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП с нынешних 2%. Ожидается, что новые требования для членов НАТО по расходам на оборону будут согласованы на саммите альянса в Гааге в июне.
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германия, сша, берлин, дональд трамп, марко рубио, нато, spiegel
Политика, ГЕРМАНИЯ, США, Берлин, Дональд Трамп, Марко Рубио, НАТО, Spiegel
Германия поддержала требование Трампа повысить расходы на оборону
Spiegel: ФРГ согласна с требованием Трампа повысить расходы на оборону НАТО
БЕРЛИН, 15 мая – ПРАЙМ. Германия согласна с требованием администрации президента США Дональда Трампа о необходимости повышения расходов на оборону стран-участниц НАТО до 5% от ВВП, что в данном случае соответствует свыше 215 миллиардам евро в год, сообщает издание Spiegel со ссылкой на министра иностранных дел ФРГ Йоханна Вадефуля.
"В этом мы его поддерживаем", - приводит издание ответ Вадефуля, который незадолго до этого побеседовал с госсекретарем США Марко Рубио на полях встречи министров иностранных дел НАТО.
Пять процентов от ВВП Германии соответствует примерно 215 миллиардам евро ежегодно. Вадефуль не стал уточнять, в каком году страна была бы готова повысить свои расходы на оборону.
Политик добавил также, что между Германией и США существует единство, в том числе в отношении возможных новых санкций против России, если та не изменит своей позиции по Украине.
"У нас почти полное согласие по всем важным вопросам - не только касающимся НАТО, но и в отношении глобальной политической ситуации", - пояснил он.
Президент США неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП с нынешних 2%. Ожидается, что новые требования для членов НАТО по расходам на оборону будут согласованы на саммите альянса в Гааге в июне.
СМИ: Украину не пригласили на основные дискуссии саммита НАТО