https://1prime.ru/20250515/spiegel-857593026.html

Германия поддержала требование Трампа повысить расходы на оборону

Германия поддержала требование Трампа повысить расходы на оборону - 15.05.2025, ПРАЙМ

Германия поддержала требование Трампа повысить расходы на оборону

Германия согласна с требованием администрации президента США Дональда Трампа о необходимости повышения расходов на оборону стран-участниц НАТО до 5% от ВВП, что | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T11:34+0300

2025-05-15T11:34+0300

2025-05-15T11:34+0300

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БЕРЛИН, 15 мая – ПРАЙМ. Германия согласна с требованием администрации президента США Дональда Трампа о необходимости повышения расходов на оборону стран-участниц НАТО до 5% от ВВП, что в данном случае соответствует свыше 215 миллиардам евро в год, сообщает издание Spiegel со ссылкой на министра иностранных дел ФРГ Йоханна Вадефуля. "В этом мы его поддерживаем", - приводит издание ответ Вадефуля, который незадолго до этого побеседовал с госсекретарем США Марко Рубио на полях встречи министров иностранных дел НАТО. Пять процентов от ВВП Германии соответствует примерно 215 миллиардам евро ежегодно. Вадефуль не стал уточнять, в каком году страна была бы готова повысить свои расходы на оборону. Политик добавил также, что между Германией и США существует единство, в том числе в отношении возможных новых санкций против России, если та не изменит своей позиции по Украине. "У нас почти полное согласие по всем важным вопросам - не только касающимся НАТО, но и в отношении глобальной политической ситуации", - пояснил он. Президент США неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП с нынешних 2%. Ожидается, что новые требования для членов НАТО по расходам на оборону будут согласованы на саммите альянса в Гааге в июне.

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германия, сша, берлин, дональд трамп, марко рубио, нато, spiegel