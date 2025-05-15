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США разрешили операции с Каспийским трубопроводным консорциумом - 15.05.2025, ПРАЙМ
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США разрешили операции с Каспийским трубопроводным консорциумом
США разрешили операции с Каспийским трубопроводным консорциумом - 15.05.2025, ПРАЙМ
США разрешили операции с Каспийским трубопроводным консорциумом
США в четверг разрешили операции, связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом и казахстанской компанией "Тенгизшевройл", указано в опубликованной... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T17:23+0300
2025-05-15T17:23+0300
энергетика
нефть
казахстан
вашингтон
сша
ктк
казмунайгаз
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ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. США в четверг разрешили операции, связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом и казахстанской компанией "Тенгизшевройл", указано в опубликованной лицензии американского минфина. "Все транзакции, запрещенные определением от 10 января 2025 года, принятым в соответствии с разделом 1(a)(ii) исполнительного указа 14071 ("Запрет на нефтяные услуги"), которые связаны с Каспийским трубопроводным консорциумом или проектами "Тенгизшевройл", разрешены", - указано в документе ведомства. Нефтепроводная система КТК – крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума – РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell. Оператор месторождения Тенгиз - ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО) было создано в 1993 году правительством Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron. Ей принадлежит 50% ТШО, "Казмунайгазу" - 20%, ExxonMobil - 25% и LukArco (структура "Лукойла") - 5%.
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нефть, казахстан, вашингтон, сша, ктк, казмунайгаз, chevron
Энергетика, Нефть, КАЗАХСТАН, ВАШИНГТОН, США, КТК, Казмунайгаз, Chevron
17:23 15.05.2025
 
США разрешили операции с Каспийским трубопроводным консорциумом

Минфин США разрешил операции, связанные с Каспийским трубопроводным

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. США в четверг разрешили операции, связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом и казахстанской компанией "Тенгизшевройл", указано в опубликованной лицензии американского минфина.
"Все транзакции, запрещенные определением от 10 января 2025 года, принятым в соответствии с разделом 1(a)(ii) исполнительного указа 14071 ("Запрет на нефтяные услуги"), которые связаны с Каспийским трубопроводным консорциумом или проектами "Тенгизшевройл", разрешены", - указано в документе ведомства.
Нефтепроводная система КТК – крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума – РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
Оператор месторождения Тенгиз - ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО) было создано в 1993 году правительством Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron. Ей принадлежит 50% ТШО, "Казмунайгазу" - 20%, ExxonMobil - 25% и LukArco (структура "Лукойла") - 5%.
Города России. Новороссийск - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
КТК возобновил работу выносного причала
9 апреля, 09:52
 
ЭнергетикаНефтьКАЗАХСТАНВАШИНГТОНСШАКТККазмунайгазChevron
 
 
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