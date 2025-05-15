https://1prime.ru/20250515/tramp-857620662.html

Трамп заявил, что, скорее всего, в пятницу отправится в Вашингтон

Трамп заявил, что, скорее всего, в пятницу отправится в Вашингтон - 15.05.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что, скорее всего, в пятницу отправится в Вашингтон

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на фоне ожиданий возможной встречи с российский президентом Владимиром Путиным заявил в четверг, что, вероятно, в... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T21:56+0300

2025-05-15T21:56+0300

2025-05-15T21:56+0300

спецоперация на украине

сша

дональд трамп

владимир путин

марко рубио

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ВАШИНГТОН, 15 мая – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на фоне ожиданий возможной встречи с российский президентом Владимиром Путиным заявил в четверг, что, вероятно, в пятницу отправится обратно в Вашингтон, однако точный пункт назначения неизвестен. "Мы уезжаем завтра утром, как вы знаете, пункт назначения почти неизвестен… вероятно, возвращаемся в Вашингтон", - сообщил он в беседе с журналистами пула Белого дома. Трамп с командой находятся с визитом на Ближнем Востоке. Ранее в четверг государственный секретарь Марко Рубио выразил уверенность, что единственной возможностью прорыва в переговорах по украинскому урегулированию может стать встреча Путина и Трампа. При этом даты встречи еще не определены, отметил он.

https://1prime.ru/20250515/rubio-857619653.html

сша

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сша, дональд трамп, владимир путин, марко рубио