https://1prime.ru/20250515/tramp-857620662.html
Трамп заявил, что, скорее всего, в пятницу отправится в Вашингтон
Трамп заявил, что, скорее всего, в пятницу отправится в Вашингтон - 15.05.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что, скорее всего, в пятницу отправится в Вашингтон
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на фоне ожиданий возможной встречи с российский президентом Владимиром Путиным заявил в четверг, что, вероятно, в... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T21:56+0300
2025-05-15T21:56+0300
2025-05-15T21:56+0300
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ВАШИНГТОН, 15 мая – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на фоне ожиданий возможной встречи с российский президентом Владимиром Путиным заявил в четверг, что, вероятно, в пятницу отправится обратно в Вашингтон, однако точный пункт назначения неизвестен. "Мы уезжаем завтра утром, как вы знаете, пункт назначения почти неизвестен… вероятно, возвращаемся в Вашингтон", - сообщил он в беседе с журналистами пула Белого дома. Трамп с командой находятся с визитом на Ближнем Востоке. Ранее в четверг государственный секретарь Марко Рубио выразил уверенность, что единственной возможностью прорыва в переговорах по украинскому урегулированию может стать встреча Путина и Трампа. При этом даты встречи еще не определены, отметил он.
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сша, дональд трамп, владимир путин, марко рубио
Спецоперация на Украине, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Марко Рубио
Трамп заявил, что, скорее всего, в пятницу отправится в Вашингтон
Трамп заявил, что, скорее всего, в пятницу отправится обратно в Вашингтон
ВАШИНГТОН, 15 мая – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на фоне ожиданий возможной встречи с российский президентом Владимиром Путиным заявил в четверг, что, вероятно, в пятницу отправится обратно в Вашингтон, однако точный пункт назначения неизвестен.
"Мы уезжаем завтра утром, как вы знаете, пункт назначения почти неизвестен… вероятно, возвращаемся в Вашингтон", - сообщил он в беседе с журналистами пула Белого дома.
Трамп с командой находятся с визитом на Ближнем Востоке. Ранее в четверг государственный секретарь Марко Рубио выразил уверенность, что единственной возможностью прорыва в переговорах по украинскому урегулированию может стать встреча Путина и Трампа. При этом даты встречи еще не определены, отметил он.
Дата возможной встречи Путина и Трампа не определена, заявил Рубио