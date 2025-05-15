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Встреча делегаций РФ, Украины, США и глава МИД Турции намечена на пятницу

Встреча делегаций РФ, Украины, США и глава МИД Турции намечена на пятницу - 15.05.2025, ПРАЙМ

Встреча делегаций РФ, Украины, США и глава МИД Турции намечена на пятницу

Встреча в Стамбуле главы МИД Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американской делегациями по урегулированию кризиса назначена на пятницу, передает... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T21:49+0300

2025-05-15T21:49+0300

2025-05-15T22:12+0300

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СТАМБУЛ, 15 мая - ПРАЙМ. Встреча в Стамбуле главы МИД Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американской делегациями по урегулированию кризиса назначена на пятницу, передает турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве. "В пятницу глава МИД Турции Хакан Фидан встретится в Стамбуле с делегацией США во главе с (госсекретарем) Марко Рубио, делегацией РФ во главе с (помощником президента РФ) Владимиром Мединским и делегацией Украины во главе с (министром обороны Украины) Рустемом Умеровым", - отмечается в сообщении. В свою очередь, источник в турецком МИД сообщил, что трехсторонние встречи между делегациями РФ, Украины и Турции планируются в пятницу в Стамбуле, также встретятся делегации США, Турции и Украины."Завтра состоятся встречи в различных форматах: трехсторонние встречи между США, Украиной и Турцией, а также РФ, Украиной и Турцией", - сообщил собеседник.Окончательного решения по возможности проведения четырехсторонней встречи Фидана с российской, украинской и американскими делегациями по урегулированию украинского кризиса в пятницу в Стамбуле пока нет, сообщил ранее РИА Новости официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.В свою очередь, осведомленный источник сообщил РИА Новости, что время начала переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле в пятницу пока не определено."Неопределенность", - сказал источник, комментируя время для завтрашних переговоров.Ранее источник сообщил, что в четверг не было контактов делегаций РФ и Украины перед переговорами в Стамбуле.Президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он не исключил, что в ходе переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По словам представителя Кремля, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков, заместитель министра обороны Александр Фомин.Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация России настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.

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стамбул, украина, владимир путин, дмитрий песков, россия, сша