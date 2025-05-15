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Встреча делегации России и Фидана в Стамбуле завершилась
Встреча делегации России и Фидана в Стамбуле завершилась - 15.05.2025, ПРАЙМ
Встреча делегации России и Фидана в Стамбуле завершилась
Встреча делегации России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в рабочем офисе... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T22:15+0300
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СТАМБУЛ, 15 мая - ПРАЙМ. Встреча делегации России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в рабочем офисе администрации турецкого президента завершилась, она продолжалась более часа, сообщил РИА Новости источник. "Встреча завершилась", - отметил собеседник. Встреча началась около 21.00 мск. Президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины. Мединский в Стамбуле заявил, что российская делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
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россия, украина, стамбул, владимир путин, дмитрий песков, турция
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ТУРЦИЯ
Встреча делегации России и Фидана в Стамбуле завершилась
Встреча делегации России и Фидана в Стамбуле завершилась, она длилась более часа
СТАМБУЛ, 15 мая - ПРАЙМ. Встреча делегации России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в рабочем офисе администрации турецкого президента завершилась, она продолжалась более часа, сообщил РИА Новости источник.
"Встреча завершилась", - отметил собеседник.
Встреча началась около 21.00 мск.
Встреча делегаций РФ, Украины, США и глава МИД Турции намечена на пятницу
Президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
Мединский в Стамбуле заявил, что российская делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.