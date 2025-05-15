https://1prime.ru/20250515/zelenskiy-857616064.html

Зеленский обозначил позицию украинской делегации на переговорах

Зеленский обозначил позицию украинской делегации на переговорах - 15.05.2025, ПРАЙМ

Зеленский обозначил позицию украинской делегации на переговорах

Владимир Зеленский заявил, что делегация Украины на переговорах в Стамбуле намерена обсуждать вопрос прекращения огня. Такое заявление он сделал на... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T18:22+0300

2025-05-15T18:22+0300

2025-05-15T18:32+0300

спецоперация на украине

рф

владимир зеленский

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МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что делегация Украины на переговорах в Стамбуле намерена обсуждать вопрос прекращения огня. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Анкаре."Из уважения к президенту (США Дональду – ред.) Трампу и президенту (Турции Реджепу Тайипу – ред.) Эрдогану, желая продемонстрировать и достичь первых шагов к деэскалации, к окончанию войны – прекращению огня, решил отправить делегацию в Стамбул", - сказал глава киевского режима."Можно... договориться о прекращении огня, а потом говорить о мониторинге и так далее, чтобы не идти сейчас в детали всей конструкции, всего пути, который приведёт к окончанию войны. Если сейчас начнем спорить о деталях, могут пройти годы войны", - отметил Зеленский.Также он заявил, что до начала переговоров делегаций России и Украины украинская сторона отказывается признать юридически новые регионы РФ российскими."Мы не можем обсуждать территориальные вопросы. Это нарушение нашей конституции... Каким образом восстанавливать нашу территориальную целостность?... Да. Мы готовы (обсуждать). Мы хотим. Нам нужно это. Но при всех обсуждениях, я подчеркиваю, юридически мы не признаем временно оккупированные территории российскими", - сказал Зеленский.Он уточнил, что переговорная группа от Украины будет в Стамбуле в пятницу."Наша группа, которую я отправляю в Стамбул, завтра будет там", - сказал Зеленский.Президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он не исключил, что в ходе переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры пройдут после 16.00 мск там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей.

https://1prime.ru/20250515/zelenskiy--857612544.html

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рф, владимир зеленский