https://1prime.ru/20250515/zelenskiy-857616998.html
Зеленский назвал возможное время встречи с делегацией России в Стамбуле
Зеленский назвал возможное время встречи с делегацией России в Стамбуле - 15.05.2025, ПРАЙМ
Зеленский назвал возможное время встречи с делегацией России в Стамбуле
Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Анкаре заявил, что переговоры между делегациями РФ и Украины могут начаться либо вечером 15 мая, либо 16 мая. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T18:59+0300
2025-05-15T18:59+0300
2025-05-15T19:07+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Анкаре заявил, что переговоры между делегациями РФ и Украины могут начаться либо вечером 15 мая, либо 16 мая. По словам главы киевского режима, делегация Украины уже отправлена в Стамбул для переговоров. "Встреча может быть сегодня вечером, а может быть завтра. Мы со своей стороны все сделали", - отметил он.По его словам, представители Украины будут в четверг на переговорах в Стамбуле, по его словам, кто-то из делегации уже там находится."Наша команда, да, она будет в Стамбуле, и там, мне кажется, уже кто-то есть, они в Стамбуле уже сегодня и будут на всякий случай завтра", - сказал Зеленский.Президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он не исключил, что в ходе переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник сообщил РИА Новости, что переговоры между делегациями ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины. Мединский в Стамбуле заявил, что российская делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
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владимир путин, россия, украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Зеленский назвал возможное время встречи с делегацией России в Стамбуле
Зеленский: встреча с российской делегацией в Стамбуле может быть 15 мая вечером или 16 мая
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Анкаре заявил, что переговоры между делегациями РФ и Украины могут начаться либо вечером 15 мая, либо 16 мая.
По словам главы киевского режима, делегация Украины уже отправлена в Стамбул для переговоров.
"Встреча может быть сегодня вечером, а может быть завтра. Мы со своей стороны все сделали", - отметил он.
Зеленский обозначил позицию украинской делегации на переговорах
По его словам, представители Украины будут в четверг на переговорах в Стамбуле, по его словам, кто-то из делегации уже там находится.
"Наша команда, да, она будет в Стамбуле, и там, мне кажется, уже кто-то есть, они в Стамбуле уже сегодня и будут на всякий случай завтра", - сказал Зеленский.
Президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он не исключил, что в ходе переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник сообщил РИА Новости, что переговоры между делегациями ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
Мединский в Стамбуле заявил, что российская делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.