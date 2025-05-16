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Афганистан попросил о нулевой пошлине на экспорт продуктов из России
Афганистан попросил о нулевой пошлине на экспорт продуктов из России - 16.05.2025, ПРАЙМ
Афганистан попросил о нулевой пошлине на экспорт продуктов из России
Афганистан хотел бы нулевую торговую пошлину на экспорт продуктов из России, заявил министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи. | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T11:27+0300
2025-05-16T11:27+0300
2025-05-16T11:27+0300
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КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Афганистан хотел бы нулевую торговую пошлину на экспорт продуктов из России, заявил министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи. "Прямо сейчас на рынке Афганистана не так много продуктов из России. Например, пшеница которая экспортируется в Афганистан, разница в сто долларов. Пшеница поступает и мы платим на сто долларов больше. Мы хотим, чтобы эта пошлина на экспорт в Афганистан стала нулевой", - сказал он в ходе сессии российско-афганского диалога на форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum". РИА Новости выступает информационным партнером XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
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нефть, афганистан, казань
Экономика, Нефть, АФГАНИСТАН, КАЗАНЬ
Афганистан попросил о нулевой пошлине на экспорт продуктов из России
Министр Азизи: Афганистан хочет нулевой пошлины на экспорт продуктов из России
КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Афганистан хотел бы нулевую торговую пошлину на экспорт продуктов из России, заявил министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи.
"Прямо сейчас на рынке Афганистана не так много продуктов из России. Например, пшеница которая экспортируется в Афганистан, разница в сто долларов. Пшеница поступает и мы платим на сто долларов больше. Мы хотим, чтобы эта пошлина на экспорт в Афганистан стала нулевой", - сказал он в ходе сессии российско-афганского диалога на форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum".
РИА Новости выступает информационным партнером XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
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