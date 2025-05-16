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В России подешевели новые гибридные автомобили - 16.05.2025, ПРАЙМ
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В России подешевели новые гибридные автомобили
В России подешевели новые гибридные автомобили - 16.05.2025, ПРАЙМ
В России подешевели новые гибридные автомобили
Российский рынок новых гибридных автомобилей уверенно растет, выяснили аналитики Авто.ру Бизнес: за два года их доля на классифайде выросла с 1% до 4,5% от... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T08:00+0300
2025-05-16T08:00+0300
россия
авто
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Российский рынок новых гибридных автомобилей уверенно растет, выяснили аналитики Авто.ру Бизнес: за два года их доля на классифайде выросла с 1% до 4,5% от общего объема предложения. Средняя цена на новые гибридные автомобили снизилась на 600 тысяч рублей. В то же время стоимость подержанных машин выросла на 800 тысяч.Новые гибридыРоссийский рынок новых гибридных автомобилей демонстрирует устойчивую положительную динамику. Если в начале 2023 года их доля на Авто.ру составляла 1%, то к середине 2025 года она достигла уже 4,5% от общего числа новых автомобилей. Активный рост сегмента наблюдался с конца 2023 года.В апреле 2025 года большинство новых гибридных автомобилей – китайские (88%). Далее следуют Япония (6.5%) и Европа (2.7%) Российские бренды занимают 2%.Цены на новые гибридные автомобили постепенно снижаются. В апреле 2023 года средняя стоимость составляла около 8,6 миллиона рублей, а к апрелю 2025 года упала до 8 миллионов."Несмотря на повышение утилизационного сбора, за два года на российском рынке появились китайские модели с более низкой стоимостью. Снижение средней цены, скорее всего, обусловлено именно этим фактором, — поясняет Алёна Иноземцева, директор по продажам и развитию Авто.ру. — Два года назад гибриды стоили дороже электромобилей, но сейчас ситуация изменилась: средний электромобиль в апреле стоит примерно на 700 тысяч рублей дороже.Топ моделей новых гибридов по количеству регистраций (по данным "Автостат") за апрель 2025 года:Гибриды с пробегомПо данным Авто.ру, сегмент подержанных гибридных автомобилей сохраняет устойчивые позиции, демонстрируя долю в диапазоне 1,5–1,7% от общего числа объявлений.Подавляющее большинство подержанных гибридов на Авто.ру представлено японскими брендами – 79%. Значительно скромнее доля китайских (12,4%) и европейских (5,5%) марок.Средняя цена подержанных гибридов растет. В апреле 2023 года она была 1,7 млн рублей, а к апрелю 2025 года поднялась до 2,5 млн.Топ моделей гибридов с пробегом по количеству регистраций (по данным "Автостат") за апрель 2025 года:
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
08:00 16.05.2025
 
В России подешевели новые гибридные автомобили

Авто.ру Бизнес: за 2 года новые гибриды подешевели почти на 7%

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфициальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Российский рынок новых гибридных автомобилей уверенно растет, выяснили аналитики Авто.ру Бизнес: за два года их доля на классифайде выросла с 1% до 4,5% от общего объема предложения. Средняя цена на новые гибридные автомобили снизилась на 600 тысяч рублей. В то же время стоимость подержанных машин выросла на 800 тысяч.

Новые гибриды

Российский рынок новых гибридных автомобилей демонстрирует устойчивую положительную динамику. Если в начале 2023 года их доля на Авто.ру составляла 1%, то к середине 2025 года она достигла уже 4,5% от общего числа новых автомобилей. Активный рост сегмента наблюдался с конца 2023 года.
В апреле 2025 года большинство новых гибридных автомобилей – китайские (88%). Далее следуют Япония (6.5%) и Европа (2.7%) Российские бренды занимают 2%.
Цены на новые гибридные автомобили постепенно снижаются. В апреле 2023 года средняя стоимость составляла около 8,6 миллиона рублей, а к апрелю 2025 года упала до 8 миллионов.
"Несмотря на повышение утилизационного сбора, за два года на российском рынке появились китайские модели с более низкой стоимостью. Снижение средней цены, скорее всего, обусловлено именно этим фактором, — поясняет Алёна Иноземцева, директор по продажам и развитию Авто.ру. — Два года назад гибриды стоили дороже электромобилей, но сейчас ситуация изменилась: средний электромобиль в апреле стоит примерно на 700 тысяч рублей дороже.
Топ моделей новых гибридов по количеству регистраций (по данным "Автостат") за апрель 2025 года:
  1. 1.
    LIXIANG L7 – средняя цена 7 155 169 рублей;
  2. 2.
    VOYAH FREE – средняя цена 5 990 544 рублей;
  3. 3.
    LIXIANG L6 – средняя цена 6 036 925 рублей.

Гибриды с пробегом

По данным Авто.ру, сегмент подержанных гибридных автомобилей сохраняет устойчивые позиции, демонстрируя долю в диапазоне 1,5–1,7% от общего числа объявлений.
Подавляющее большинство подержанных гибридов на Авто.ру представлено японскими брендами – 79%. Значительно скромнее доля китайских (12,4%) и европейских (5,5%) марок.
Средняя цена подержанных гибридов растет. В апреле 2023 года она была 1,7 млн рублей, а к апрелю 2025 года поднялась до 2,5 млн.
Топ моделей гибридов с пробегом по количеству регистраций (по данным "Автостат") за апрель 2025 года:
  1. 1.
    TOYOTA PRIUS – средняя цена 1 509 804 рублей;
  2. 2.
    NISSAN NOTE – средняя цена 1 370 617 рублей;
  3. 3.
    HONDA FIT – средняя цена 1 139 092 рублей.
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
В России подешевели китайские авто с пробегом
13 мая, 08:00
 
РОССИЯАвто
 
 
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