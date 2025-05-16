https://1prime.ru/20250516/briks-857634553.html

Колумбия начала процесс присоединения к Новому банку развития БРИКС

Колумбия начала процесс присоединения к Новому банку развития БРИКС - 16.05.2025, ПРАЙМ

Колумбия начала процесс присоединения к Новому банку развития БРИКС

Президент Колумбии Густаво Петро объявил о запуске процесса присоединения к Новому банку развития (НБР) БРИКС. | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T11:18+0300

2025-05-16T11:18+0300

2025-05-16T11:18+0300

экономика

колумбия

шанхай

новый банк развития

нбр

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/68/841466808_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_a2e97c830bba5634ca194725954714a6.jpg

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Президент Колумбии Густаво Петро объявил о запуске процесса присоединения к Новому банку развития (НБР) БРИКС. "Мы начали процесс вступления в Новый банк развития", - сообщил Петро в публикации на его странице в социальной сети X. Также колумбийский лидер сообщил, что находится на переговорах с председателем Банка Дилмой Руссефф в штаб-квартире НБР в Шанхае.

https://1prime.ru/20250514/polety-857579314.html

колумбия

шанхай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

колумбия, шанхай, новый банк развития, нбр