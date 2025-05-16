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Колумбия начала процесс присоединения к Новому банку развития БРИКС - 16.05.2025, ПРАЙМ
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Колумбия начала процесс присоединения к Новому банку развития БРИКС
Колумбия начала процесс присоединения к Новому банку развития БРИКС - 16.05.2025, ПРАЙМ
Колумбия начала процесс присоединения к Новому банку развития БРИКС
Президент Колумбии Густаво Петро объявил о запуске процесса присоединения к Новому банку развития (НБР) БРИКС. | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T11:18+0300
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экономика
колумбия
шанхай
новый банк развития
нбр
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Президент Колумбии Густаво Петро объявил о запуске процесса присоединения к Новому банку развития (НБР) БРИКС. "Мы начали процесс вступления в Новый банк развития", - сообщил Петро в публикации на его странице в социальной сети X. Также колумбийский лидер сообщил, что находится на переговорах с председателем Банка Дилмой Руссефф в штаб-квартире НБР в Шанхае.
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колумбия
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колумбия, шанхай, новый банк развития, нбр
Экономика, КОЛУМБИЯ, Шанхай, Новый банк развития, НБР
11:18 16.05.2025
 
Колумбия начала процесс присоединения к Новому банку развития БРИКС

Президент Колумбии Петро объявил о запуске процесса присоединения к НБР БРИКС

© РИА Новости . Сергей Пятаков/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлажки стран БРИКС
Флажки стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Президент Колумбии Густаво Петро объявил о запуске процесса присоединения к Новому банку развития (НБР) БРИКС.
"Мы начали процесс вступления в Новый банк развития", - сообщил Петро в публикации на его странице в социальной сети X.
Также колумбийский лидер сообщил, что находится на переговорах с председателем Банка Дилмой Руссефф в штаб-квартире НБР в Шанхае.
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ЭкономикаКОЛУМБИЯШанхайНовый банк развитияНБР
 
 
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