https://1prime.ru/20250516/es-857637167.html
ЕС может понизить "потолок" цен на российскую нефть, заявила глава ЕК
ЕС может понизить "потолок" цен на российскую нефть, заявила глава ЕК - 16.05.2025, ПРАЙМ
ЕС может понизить "потолок" цен на российскую нефть, заявила глава ЕК
Евросоюз может понизить потолок цен на российскую нефть, а также усилить санкции против финансового сектора страны. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T12:10+0300
2025-05-16T12:10+0300
2025-05-16T12:19+0300
энергетика
нефть
урсула фон дер ляйен
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/38/841323898_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_60de1910492be9df3b1f9c40dd970193.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Евросоюз может понизить потолок цен на российскую нефть, а также усилить санкции против финансового сектора страны. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Глава Еврокомиссии также заявила, что ЕС разрабатывает новые санкции "для оказания давления на Россию", которые включат ограничения против газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", понижение так называемого "потолка" цен на российскую нефть, новые санкции против финансового сектора России."Мы работаем над новым пакетом санкций. Этот пакет будет включать, например, санкции в отношении "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Он будет включать большее числа судов теневого флота России, а также снижение предельных цен на нефть. И он будет включать в себя дополнительные санкции в отношении финансового сектора России", - сообщила глава Еврокомиссии, прибывшая в Тирану для участия в саммите Европейского политического сообщества.
https://1prime.ru/20250516/sanktsii-857636324.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/38/841323898_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_29ab4c8140a3476b8d0dd70f31b3d048.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, урсула фон дер ляйен, ес, ек
Энергетика, Нефть, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК
ЕС может понизить "потолок" цен на российскую нефть, заявила глава ЕК
Фон дер Ляйен: ЕС может понизить "потолок" цен на российскую нефть
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Евросоюз может понизить потолок цен на российскую нефть, а также усилить санкции против финансового сектора страны. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии также заявила, что ЕС разрабатывает новые санкции "для оказания давления на Россию", которые включат ограничения против газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", понижение так называемого "потолка" цен на российскую нефть, новые санкции против финансового сектора России.
"Мы работаем над новым пакетом санкций. Этот пакет будет включать, например, санкции в отношении "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Он будет включать большее числа судов теневого флота России, а также снижение предельных цен на нефть. И он будет включать в себя дополнительные санкции в отношении финансового сектора России", - сообщила глава Еврокомиссии, прибывшая в Тирану для участия в саммите Европейского политического сообщества.
ЕС готовит новый пакет санкций против России, заявила Каллас