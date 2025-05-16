https://1prime.ru/20250516/es-857637167.html

ЕС может понизить "потолок" цен на российскую нефть, заявила глава ЕК

ЕС может понизить "потолок" цен на российскую нефть, заявила глава ЕК - 16.05.2025, ПРАЙМ

ЕС может понизить "потолок" цен на российскую нефть, заявила глава ЕК

Евросоюз может понизить потолок цен на российскую нефть, а также усилить санкции против финансового сектора страны. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T12:10+0300

2025-05-16T12:10+0300

2025-05-16T12:19+0300

энергетика

нефть

урсула фон дер ляйен

ес

ек

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Евросоюз может понизить потолок цен на российскую нефть, а также усилить санкции против финансового сектора страны. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Глава Еврокомиссии также заявила, что ЕС разрабатывает новые санкции "для оказания давления на Россию", которые включат ограничения против газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", понижение так называемого "потолка" цен на российскую нефть, новые санкции против финансового сектора России."Мы работаем над новым пакетом санкций. Этот пакет будет включать, например, санкции в отношении "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Он будет включать большее числа судов теневого флота России, а также снижение предельных цен на нефть. И он будет включать в себя дополнительные санкции в отношении финансового сектора России", - сообщила глава Еврокомиссии, прибывшая в Тирану для участия в саммите Европейского политического сообщества.

https://1prime.ru/20250516/sanktsii-857636324.html

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нефть, урсула фон дер ляйен, ес, ек