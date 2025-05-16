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ЕС может понизить "потолок" цен на российскую нефть, заявила глава ЕК - 16.05.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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ЕС может понизить "потолок" цен на российскую нефть, заявила глава ЕК
ЕС может понизить "потолок" цен на российскую нефть, заявила глава ЕК - 16.05.2025, ПРАЙМ
ЕС может понизить "потолок" цен на российскую нефть, заявила глава ЕК
Евросоюз может понизить потолок цен на российскую нефть, а также усилить санкции против финансового сектора страны. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T12:10+0300
2025-05-16T12:19+0300
энергетика
нефть
урсула фон дер ляйен
ес
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Евросоюз может понизить потолок цен на российскую нефть, а также усилить санкции против финансового сектора страны. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Глава Еврокомиссии также заявила, что ЕС разрабатывает новые санкции "для оказания давления на Россию", которые включат ограничения против газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", понижение так называемого "потолка" цен на российскую нефть, новые санкции против финансового сектора России."Мы работаем над новым пакетом санкций. Этот пакет будет включать, например, санкции в отношении "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Он будет включать большее числа судов теневого флота России, а также снижение предельных цен на нефть. И он будет включать в себя дополнительные санкции в отношении финансового сектора России", - сообщила глава Еврокомиссии, прибывшая в Тирану для участия в саммите Европейского политического сообщества.
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нефть, урсула фон дер ляйен, ес, ек
Энергетика, Нефть, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК
12:10 16.05.2025 (обновлено: 12:19 16.05.2025)
 
ЕС может понизить "потолок" цен на российскую нефть, заявила глава ЕК

Фон дер Ляйен: ЕС может понизить "потолок" цен на российскую нефть

© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EPПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EP
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Евросоюз может понизить потолок цен на российскую нефть, а также усилить санкции против финансового сектора страны. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии также заявила, что ЕС разрабатывает новые санкции "для оказания давления на Россию", которые включат ограничения против газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", понижение так называемого "потолка" цен на российскую нефть, новые санкции против финансового сектора России.
"Мы работаем над новым пакетом санкций. Этот пакет будет включать, например, санкции в отношении "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Он будет включать большее числа судов теневого флота России, а также снижение предельных цен на нефть. И он будет включать в себя дополнительные санкции в отношении финансового сектора России", - сообщила глава Еврокомиссии, прибывшая в Тирану для участия в саммите Европейского политического сообщества.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
ЕС готовит новый пакет санкций против России, заявила Каллас
11:58
 
ЭнергетикаНефтьУрсула фон дер ЛяйенЕСЕК
 
 
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