Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Московский политех представил прототип гибридного гоночного болида FDR12 - 16.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250516/hybrid-857651260.html
Московский политех представил прототип гибридного гоночного болида FDR12
Московский политех представил прототип гибридного гоночного болида FDR12 - 16.05.2025, ПРАЙМ
Московский политех представил прототип гибридного гоночного болида FDR12
Московский политехнический университет представил первый в России прототип гибридного гоночного автомобиля FDR12, спроектированный в стенах университета,... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T15:31+0300
2025-05-16T15:31+0300
бизнес
россия
московский политех
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857651056_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b818a91baa5802b385222df2250dc37f.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Московский политехнический университет представил первый в России прототип гибридного гоночного автомобиля FDR12, спроектированный в стенах университета, передает корреспондент РИА Новости. "FDR12 - это первый в России гоночный спорт прототип с гибридной энергоустановкой класса CN, спроектированный специально для участия в кольцевых гонках на выносливость. Проект реализован в рамках программы "Приоритет 2030" в стенах Московского Политеха", - рассказали в пресс-службе университета. В основе гибридной установки лежит двигатель внутреннего сгорания (ДВС), созданный на базе двигателя ВАЗ 21126. Мощность бензинового мотора составляет 340 лошадиных сил, а электродвигателя - 80 лошадиных сил. Расчетная максимальная скорость - 270 километров в час. Как уточнила руководитель проекта Ирина Слесарева, уровень локализации прототипа составляет до 70%, а большинство комплектующих производится в стенах Политеха.
https://1prime.ru/20250325/avto-856089417.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857651056_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6bd6320942662ef90599ee7b5caea3d0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, московский политех, авто
Бизнес, РОССИЯ, Московский Политех, Авто
15:31 16.05.2025
 
Московский политех представил прототип гибридного гоночного болида FDR12

Политех представил первый в России гибридный гоночный автомобиль FDR12

© Фото : Московский ПолитехПервый в России гибридный гоночный спортпрототип FDR12 класса CN
Первый в России гибридный гоночный спортпрототип FDR12 класса CN - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© Фото : Московский Политех
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Московский политехнический университет представил первый в России прототип гибридного гоночного автомобиля FDR12, спроектированный в стенах университета, передает корреспондент РИА Новости.
"FDR12 - это первый в России гоночный спорт прототип с гибридной энергоустановкой класса CN, спроектированный специально для участия в кольцевых гонках на выносливость. Проект реализован в рамках программы "Приоритет 2030" в стенах Московского Политеха", - рассказали в пресс-службе университета.
В основе гибридной установки лежит двигатель внутреннего сгорания (ДВС), созданный на базе двигателя ВАЗ 21126.
Мощность бензинового мотора составляет 340 лошадиных сил, а электродвигателя - 80 лошадиных сил. Расчетная максимальная скорость - 270 километров в час.
Как уточнила руководитель проекта Ирина Слесарева, уровень локализации прототипа составляет до 70%, а большинство комплектующих производится в стенах Политеха.
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
Россияне стали чаще интересоваться электрокарами и гибридами
25 марта, 16:00
 
БизнесРОССИЯМосковский ПолитехАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала