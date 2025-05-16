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Московский политех представил прототип гибридного гоночного болида FDR12

Московский политех представил прототип гибридного гоночного болида FDR12 - 16.05.2025, ПРАЙМ

Московский политех представил прототип гибридного гоночного болида FDR12

Московский политехнический университет представил первый в России прототип гибридного гоночного автомобиля FDR12, спроектированный в стенах университета,... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T15:31+0300

2025-05-16T15:31+0300

2025-05-16T15:31+0300

бизнес

россия

московский политех

авто

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Московский политехнический университет представил первый в России прототип гибридного гоночного автомобиля FDR12, спроектированный в стенах университета, передает корреспондент РИА Новости. "FDR12 - это первый в России гоночный спорт прототип с гибридной энергоустановкой класса CN, спроектированный специально для участия в кольцевых гонках на выносливость. Проект реализован в рамках программы "Приоритет 2030" в стенах Московского Политеха", - рассказали в пресс-службе университета. В основе гибридной установки лежит двигатель внутреннего сгорания (ДВС), созданный на базе двигателя ВАЗ 21126. Мощность бензинового мотора составляет 340 лошадиных сил, а электродвигателя - 80 лошадиных сил. Расчетная максимальная скорость - 270 километров в час. Как уточнила руководитель проекта Ирина Слесарева, уровень локализации прототипа составляет до 70%, а большинство комплектующих производится в стенах Политеха.

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бизнес, россия, московский политех, авто