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Хуснуллин рассказал о росте автомобильных перевозок между Россией и Китаем

Хуснуллин рассказал о росте автомобильных перевозок между Россией и Китаем - 16.05.2025, ПРАЙМ

Хуснуллин рассказал о росте автомобильных перевозок между Россией и Китаем

Автомобильные перевозки между Россией и Китаем выросли на 70% за 2024 год, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на международном форуме "Россия – Исламский... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T14:33+0300

2025-05-16T14:33+0300

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КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Автомобильные перевозки между Россией и Китаем выросли на 70% за 2024 год, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на международном форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025". "У нас есть коридор "Север-Юг", есть утвержденный коридор "Европа - Западный Китай"… Это 12 тысяч километров автомобильных дорог и по всем этим дорогам уже полноценно идет движение. Я могу сказать, что, например, с Китаем рост (перевозок – ред.) автомобильным транспортом вырос на 70% за прошедший год", - сказал Хуснуллин на сессии "Международный транспортный коридор "Север – Юг". По его словам, все страны Центральной Азии заинтересованы в том, чтобы время в пути было максимально коротким, а грузоподъемность машин – максимальной. "Поэтому нам требуется сейчас, как мы сделали на территории Российской Федерации, синхронизировать все дороги с коллегами из Центральной Азии, нам необходимо синхронизировать работу по странам транзитным, по которым мы выходим на Персидский залив", - подчеркнул он. ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума.

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бизнес, россия, китай, рф, центральная азия, марат хуснуллин, авто