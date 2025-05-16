Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго рассмотрит запрет майнинга криптовалют в Хакасии - 16.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250516/mayning-857639922.html
Минэнерго рассмотрит запрет майнинга криптовалют в Хакасии
Минэнерго рассмотрит запрет майнинга криптовалют в Хакасии - 16.05.2025, ПРАЙМ
Минэнерго рассмотрит запрет майнинга криптовалют в Хакасии
Запрет майнинга криптовалют в Хакасии будет рассмотрен на следующей правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, заявил РИА Новости в... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T12:31+0300
2025-05-16T12:31+0300
энергетика
хакасия
бурятия
евгений грабчак
https://cdnn.1prime.ru/img/83271/31/832713154_0:224:2845:1824_1920x0_80_0_0_a4881b62eac36c17cf76b24e6bd8508c.jpg
КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Запрет майнинга криптовалют в Хакасии будет рассмотрен на следующей правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, заявил РИА Новости в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак. Ранее в Минэнерго сообщали, что полный или частичный запрет майнинга может быть введен в Карелии, Пензенской области и Хакасии, а также круглогодичный запрет планируют ввести в Забайкалье и Бурятии из-за такого же дефицита энергии, как в Иркутской области. "По Хакасии должны рассмотреть на правкоме", - сказал замминистра в ответ на вопрос, когда будет принято решение по запрету майнинга в Карелии, Пензенской области и Хакасии. В ответ на уточняющий вопрос замминистра добавил, что правительственные комиссии проходят регулярно раз в месяц в очной и заочной формах. Возможность запрета в других ранее озвученных регионах, помимо Хакасии, еще обсуждается, добавил он. "Решение о запрете принимается правительственной комиссией по обращению либо министерства энергетики.., либо глав субъектов. Субъекты обратились, но пока нам нужно понять.., насколько тот запрет, который они предлагают ввести, поможет решить те задачи, которые они перед собой видят", - объяснил он. Что касается Забайкалья и Бурятии, Грабчак также пояснил, что полный круглогодичный запрет на этих территориях "логичен", так как эти регионы связаны одной энергозоной с югом Иркутской области, где уже введен полный запрет майнинга до 2031 года из-за энергодефицита. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный. Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
https://1prime.ru/20250423/minfin-856960134.html
хакасия
бурятия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83271/31/832713154_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_93f043989a58a8c163db5b1eb9450b05.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
хакасия, бурятия, евгений грабчак
Энергетика, ХАКАСИЯ, Бурятия, Евгений Грабчак
12:31 16.05.2025
 
Минэнерго рассмотрит запрет майнинга криптовалют в Хакасии

Грабчак: запрет майнинга криптовалют в Хакасии рассмотрят на правкомиссии

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Запрет майнинга криптовалют в Хакасии будет рассмотрен на следующей правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, заявил РИА Новости в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.
Ранее в Минэнерго сообщали, что полный или частичный запрет майнинга может быть введен в Карелии, Пензенской области и Хакасии, а также круглогодичный запрет планируют ввести в Забайкалье и Бурятии из-за такого же дефицита энергии, как в Иркутской области.
"По Хакасии должны рассмотреть на правкоме", - сказал замминистра в ответ на вопрос, когда будет принято решение по запрету майнинга в Карелии, Пензенской области и Хакасии. В ответ на уточняющий вопрос замминистра добавил, что правительственные комиссии проходят регулярно раз в месяц в очной и заочной формах.
Возможность запрета в других ранее озвученных регионах, помимо Хакасии, еще обсуждается, добавил он.
"Решение о запрете принимается правительственной комиссией по обращению либо министерства энергетики.., либо глав субъектов. Субъекты обратились, но пока нам нужно понять.., насколько тот запрет, который они предлагают ввести, поможет решить те задачи, которые они перед собой видят", - объяснил он.
Что касается Забайкалья и Бурятии, Грабчак также пояснил, что полный круглогодичный запрет на этих территориях "логичен", так как эти регионы связаны одной энергозоной с югом Иркутской области, где уже введен полный запрет майнинга до 2031 года из-за энергодефицита.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный.
Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
Промышленный майнинг - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
Минфин готовит амнистию для оборудования для майнинга криптовалют
23 апреля, 15:15
 
ЭнергетикаХАКАСИЯБурятияЕвгений Грабчак
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала