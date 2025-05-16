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Мировые цены на нефть растут - 16.05.2025, ПРАЙМ
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Мировые цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут - 16.05.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть растут
Мировые цены на нефть в пятницу утром показывают рост после снижения двумя торговыми днями ранее, следует из данных бирж. | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T08:38+0300
2025-05-16T08:38+0300
энергетика
нефть
рынок
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром показывают рост после снижения двумя торговыми днями ранее, следует из данных бирж. По состоянию на 8.27 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,25% относительно предыдущего закрытия - до 64,69 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,31%, до 61,81 доллара за баррель. За два предыдущих дня котировки нефти марки Brent снизились в цене на 3,15%, в то время как марка WTI подешевела на 2,94%. В пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 9 мая их число снизилось на 5 - до 474 агрегатов. Инвесторы также оценивают прогнозы по состоянию нефтяного рынка. Так, в четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 360 тысяч баррелей в сутки, до 740 тысяч баррелей в сутки, теперь ожидает спрос на уровне 103,9 миллиона баррелей в сутки.
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нефть, рынок, сша, мэа
Энергетика, Нефть, Рынок, США, МЭА
08:38 16.05.2025
 
Мировые цены на нефть растут

Нефть дорожает после снижения двумя торговыми днями ранее

© РИА Новости#Добыча нефти
#Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром показывают рост после снижения двумя торговыми днями ранее, следует из данных бирж.
По состоянию на 8.27 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,25% относительно предыдущего закрытия - до 64,69 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,31%, до 61,81 доллара за баррель.
За два предыдущих дня котировки нефти марки Brent снизились в цене на 3,15%, в то время как марка WTI подешевела на 2,94%.
В пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 9 мая их число снизилось на 5 - до 474 агрегатов.
Инвесторы также оценивают прогнозы по состоянию нефтяного рынка. Так, в четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 360 тысяч баррелей в сутки, до 740 тысяч баррелей в сутки, теперь ожидает спрос на уровне 103,9 миллиона баррелей в сутки.
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