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Нефть дорожает второй день подряд

Нефть дорожает второй день подряд - 16.05.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает второй день подряд

Мировые цены на нефть в пятницу днем увеличиваются, могут показать рост вторую неделю подряд после ралли в начале недели на торговом оптимизме, следует из... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T14:33+0300

2025-05-16T14:33+0300

2025-05-16T14:33+0300

энергетика

нефть

рынок

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем увеличиваются, могут показать рост вторую неделю подряд после ралли в начале недели на торговом оптимизме, следует из данных бирж. По состоянию на 14.26 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,19% относительно предыдущего закрытия - до 64,65 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,19%, до 61,74 доллара за баррель. С начала недели котировки выросли примерно на 1%, что может стать второй неделей подряд роста стоимости этого вида сырья. Нефть подорожала в понедельник и вторник на фоне временной договоренности Китая и США по торговым пошлинам. При этом последующее снижение котировок не компенсировало это ралли, даже с учетом падения стоимости на 2% в четверг. Тогда президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по ядерной программе Ирана близка к завершению, он также выразил оптимизм по поводу предотвращения военного удара по объектам Тегерана. Инвесторы ожидают в пятницу выхода данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company, которая опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 9 мая их число сократилось на пять - до 474 агрегатов.

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нефть, рынок, сша, китай, дональд трамп