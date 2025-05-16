https://1prime.ru/20250516/neft-857664563.html

Цены на нефть завершают ростом вторую подряд неделю

Цены на нефть завершают ростом вторую подряд неделю - 16.05.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть завершают ростом вторую подряд неделю

Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут более чем на 1% и могут завершить в плюсе вторую неделю подряд, следует из данных бирж. | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T20:18+0300

2025-05-16T20:18+0300

2025-05-16T20:18+0300

экономика

биржи

нефть

цены

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/02/835720238_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_acf26a0319ec5e7d398c93b5ad421e30.jpg

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут более чем на 1% и могут завершить в плюсе вторую неделю подряд, следует из данных бирж. По состоянию на 20.07 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 1,15% - до 65,27 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 01,28%, до 62,41 доллара за баррель. С начала недели Brent подорожал на 2,2%, WTI - на 2,5%. По итогам прошедшей недели нефтяные котировки выросли на 4,3-4,7%. Нефтяной рынок следит за переговорами между США и Ираном. В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон открыт для торговли с Ираном и рассматривает коммерческую деятельность как инструмент урегулирования конфликтов. При этом он вновь заявил о недопустимости появления у Тегерана ядерного оружия. "Обещание заключения ядерной сделки с Ираном сегодня выглядит менее очевидным, чем вчера. Глобальные запасы нефти низкие, а геополитическая ситуация с поставками является некомфортной", - считает старший сырьевой аналитик SEB AB Бьярне Скильдруп (Bjarne Schieldrop), которого цитирует агентство Блумберг. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 16 мая их число сократилось на одну - до 473 установок.

https://1prime.ru/20250516/es-857637167.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биржи, нефть, цены