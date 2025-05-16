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Цены на нефть завершают ростом вторую подряд неделю
Цены на нефть завершают ростом вторую подряд неделю - 16.05.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть завершают ростом вторую подряд неделю
Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут более чем на 1% и могут завершить в плюсе вторую неделю подряд, следует из данных бирж. | 16.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут более чем на 1% и могут завершить в плюсе вторую неделю подряд, следует из данных бирж. По состоянию на 20.07 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 1,15% - до 65,27 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 01,28%, до 62,41 доллара за баррель. С начала недели Brent подорожал на 2,2%, WTI - на 2,5%. По итогам прошедшей недели нефтяные котировки выросли на 4,3-4,7%. Нефтяной рынок следит за переговорами между США и Ираном. В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон открыт для торговли с Ираном и рассматривает коммерческую деятельность как инструмент урегулирования конфликтов. При этом он вновь заявил о недопустимости появления у Тегерана ядерного оружия. "Обещание заключения ядерной сделки с Ираном сегодня выглядит менее очевидным, чем вчера. Глобальные запасы нефти низкие, а геополитическая ситуация с поставками является некомфортной", - считает старший сырьевой аналитик SEB AB Бьярне Скильдруп (Bjarne Schieldrop), которого цитирует агентство Блумберг. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 16 мая их число сократилось на одну - до 473 установок.
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биржи, нефть, цены
Экономика, биржи, Нефть, цены
Цены на нефть завершают ростом вторую подряд неделю
Данные торгов: цены на нефть готовятся завершить вторую подряд неделю ростом
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут более чем на 1% и могут завершить в плюсе вторую неделю подряд, следует из данных бирж.
По состоянию на 20.07 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 1,15% - до 65,27 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 01,28%, до 62,41 доллара за баррель.
С начала недели Brent подорожал на 2,2%, WTI - на 2,5%. По итогам прошедшей недели нефтяные котировки выросли на 4,3-4,7%.
Нефтяной рынок следит за переговорами между США и Ираном. В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон открыт для торговли с Ираном и рассматривает коммерческую деятельность как инструмент урегулирования конфликтов. При этом он вновь заявил о недопустимости появления у Тегерана ядерного оружия.
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"Обещание заключения ядерной сделки с Ираном сегодня выглядит менее очевидным, чем вчера. Глобальные запасы нефти низкие, а геополитическая ситуация с поставками является некомфортной", - считает старший сырьевой аналитик SEB AB Бьярне Скильдруп (Bjarne Schieldrop), которого цитирует агентство Блумберг.
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 16 мая их число сократилось на одну - до 473 установок.