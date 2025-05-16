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В Латвии сообщили о планах по увеличению военных расходов
В Латвии сообщили о планах по увеличению военных расходов - 16.05.2025, ПРАЙМ
В Латвии сообщили о планах по увеличению военных расходов
Правительство Латвии приняло решение увеличить военные расходы до 5% ВВП с 2026 года. | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T14:27+0300
2025-05-16T14:27+0300
2025-05-16T14:27+0300
вооружения
латвия
военные расходы
планы
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Правительство Латвии приняло решение увеличить военные расходы до 5% ВВП с 2026 года. "Для нужд обороны и безопасности государства, для достижения целей по укреплению потенциала НАТО, а также для военной поддержки Украины кабинет министров планирует перейти к расходам в размере 5% ВВП, начиная с 2026 года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства прибалтийской республики. Отмечается, что при этом размер государственного долга Латвии не должен превысить 55% ВВП. Два дня назад министр обороны соседней Литвы Довиле Шакалене заявила, что власти страны планируют со следующего года тратить от пяти до шести процентов ВВП на оборонные расходы, как советовал президент США Дональд Трамп.
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латвия, военные расходы, планы
Вооружения, ЛАТВИЯ, военные расходы, планы
В Латвии сообщили о планах по увеличению военных расходов
Правительство: Латвии планирует увеличить военные расходы до 5% ВВП с 2026 года
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Правительство Латвии приняло решение увеличить военные расходы до 5% ВВП с 2026 года.
"Для нужд обороны и безопасности государства, для достижения целей по укреплению потенциала НАТО, а также для военной поддержки Украины кабинет министров планирует перейти к расходам в размере 5% ВВП, начиная с 2026 года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства прибалтийской республики.
Отмечается, что при этом размер государственного долга Латвии не должен превысить 55% ВВП.
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Два дня назад министр обороны соседней Литвы Довиле Шакалене заявила, что власти страны планируют со следующего года тратить от пяти до шести процентов ВВП на оборонные расходы, как советовал президент США Дональд Трамп.