Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Содержание трития в водах Японского моря не превышает норм - 16.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250516/soderzhanie-857622977.html
Содержание трития в водах Японского моря не превышает норм
Содержание трития в водах Японского моря не превышает норм - 16.05.2025, ПРАЙМ
Содержание трития в водах Японского моря не превышает норм
Специалисты в рамках мониторинга после сбросов воды с японской АЭС "Фукусима" установили, что содержание трития в водах Японского моря и радионуклидов в... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T04:45+0300
2025-05-16T04:45+0300
общество
владивосток
приморский край
приморье
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857622977.jpg?1747359921
ВЛАДИВОСТОК, 16 мая – ПРАЙМ. Специалисты в рамках мониторинга после сбросов воды с японской АЭС "Фукусима" установили, что содержание трития в водах Японского моря и радионуклидов в морепродуктах, добытых в Тихоокеанском регионе, не превышают допустимых норм, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. "В связи со сбросом воды в 2023 году с АЭС "Фукусима" в акватории Японского моря было отобрано и исследовано две пробы морской воды для определения трития. В динамике содержание трития остается на уровне летнего периода 2023 года", - сказал собеседник агентства. По его словам, также продолжался контроль содержания цезия-137 и стронция-190 в морской рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе, - в минтае, тихоокеанском лососе, треске. "В текущем году было исследовано 26 образцов. Уровень содержания радионуклидов не превышает гигиенических нормативов", - добавил собеседник. Он также отметил, что с начала 2025 года в 20 районах Приморья проведены 323 замера мощности дозы гамма-излучения. Установлено, что гамма-фон на территории региона не превышает средний многолетний показатель и составляет в среднем 0,12 мкЗв/час. Ранее в управлении сообщали, что в течение 2024 года уровень трития в водах Японского моря и уровень радионуклидов в рыбе оставался в норме. Оператор АЭС "Фукусима-1" - компания ТЕРСО 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов - за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
владивосток
приморский край
приморье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , владивосток, приморский край, приморье, роспотребнадзор
Общество , Владивосток, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Приморье, Роспотребнадзор
04:45 16.05.2025
 
Содержание трития в водах Японского моря не превышает норм

Роспотребнадзор: содержание трития в водах Японского моря не превышает норм

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 16 мая – ПРАЙМ. Специалисты в рамках мониторинга после сбросов воды с японской АЭС "Фукусима" установили, что содержание трития в водах Японского моря и радионуклидов в морепродуктах, добытых в Тихоокеанском регионе, не превышают допустимых норм, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.
"В связи со сбросом воды в 2023 году с АЭС "Фукусима" в акватории Японского моря было отобрано и исследовано две пробы морской воды для определения трития. В динамике содержание трития остается на уровне летнего периода 2023 года", - сказал собеседник агентства.
По его словам, также продолжался контроль содержания цезия-137 и стронция-190 в морской рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе, - в минтае, тихоокеанском лососе, треске.
"В текущем году было исследовано 26 образцов. Уровень содержания радионуклидов не превышает гигиенических нормативов", - добавил собеседник.
Он также отметил, что с начала 2025 года в 20 районах Приморья проведены 323 замера мощности дозы гамма-излучения. Установлено, что гамма-фон на территории региона не превышает средний многолетний показатель и составляет в среднем 0,12 мкЗв/час.
Ранее в управлении сообщали, что в течение 2024 года уровень трития в водах Японского моря и уровень радионуклидов в рыбе оставался в норме.
Оператор АЭС "Фукусима-1" - компания ТЕРСО 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов - за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
 
ОбществоВладивостокПРИМОРСКИЙ КРАЙПриморьеРоспотребнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала