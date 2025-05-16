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Содержание трития в водах Японского моря не превышает норм

Содержание трития в водах Японского моря не превышает норм - 16.05.2025, ПРАЙМ

Содержание трития в водах Японского моря не превышает норм

Специалисты в рамках мониторинга после сбросов воды с японской АЭС "Фукусима" установили, что содержание трития в водах Японского моря и радионуклидов в... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T04:45+0300

2025-05-16T04:45+0300

2025-05-16T04:45+0300

общество

владивосток

приморский край

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роспотребнадзор

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ВЛАДИВОСТОК, 16 мая – ПРАЙМ. Специалисты в рамках мониторинга после сбросов воды с японской АЭС "Фукусима" установили, что содержание трития в водах Японского моря и радионуклидов в морепродуктах, добытых в Тихоокеанском регионе, не превышают допустимых норм, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. "В связи со сбросом воды в 2023 году с АЭС "Фукусима" в акватории Японского моря было отобрано и исследовано две пробы морской воды для определения трития. В динамике содержание трития остается на уровне летнего периода 2023 года", - сказал собеседник агентства. По его словам, также продолжался контроль содержания цезия-137 и стронция-190 в морской рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе, - в минтае, тихоокеанском лососе, треске. "В текущем году было исследовано 26 образцов. Уровень содержания радионуклидов не превышает гигиенических нормативов", - добавил собеседник. Он также отметил, что с начала 2025 года в 20 районах Приморья проведены 323 замера мощности дозы гамма-излучения. Установлено, что гамма-фон на территории региона не превышает средний многолетний показатель и составляет в среднем 0,12 мкЗв/час. Ранее в управлении сообщали, что в течение 2024 года уровень трития в водах Японского моря и уровень радионуклидов в рыбе оставался в норме. Оператор АЭС "Фукусима-1" - компания ТЕРСО 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов - за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.

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общество , владивосток, приморский край, приморье, роспотребнадзор