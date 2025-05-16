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Каждый третий товар на маркетплейсах продается с нарушениями - 16.05.2025, ПРАЙМ
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Каждый третий товар на маркетплейсах продается с нарушениями
Каждый третий товар на маркетплейсах продается с нарушениями - 16.05.2025, ПРАЙМ
Каждый третий товар на маркетплейсах продается с нарушениями
Каждый третий товар из числа пижам и обуви для детей до трех лет на крупнейших маркетплейсах продается с нарушениями в сопроводительных документах, в том числе... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T07:46+0300
2025-05-16T07:46+0300
бизнес
россия
москва
wildberries
ozon
роскачество
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МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. Каждый третий товар из числа пижам и обуви для детей до трех лет на крупнейших маркетплейсах продается с нарушениями в сопроводительных документах, в том числе при наличии зеленой галочки - статуса "проверено", заявили РИА Новости в Роскачестве. Эксперты проверили более 1,3 тысячи карточек в категориях "Пижамы для детей до трех лет" и "Обувь для детей до 3 лет" на Wildberries и Ozon и проанализировали соответствие документов (сертификатов, деклараций) заявленным товарам, а также корректность использования плашек "Документы проверены" или "Товар проверен". В Роскачестве напомнили, что закон, требующий приложить сопроводительные документы на продукцию в онлайн-магазинах, вступит в силу с 1 сентября 2026 года, однако уже сейчас маркетплейсы дают возможность размещать на товар подтверждающие документы. "Мониторинг показал, что 46% товаров уже реализуется с надписью "Документы проверены" \ "Товар проверен" с приложением сопроводительных документов. 28% товаров с зеленой галочкой или плашкой "Товар проверен" продаются с корректными документами. На продукцию оформлен действующий сертификат на заявленный товар. 33% товаров (или 72% от тех, у кого есть галочка) имеют проблемы с документами", - рассказали эксперты. "Таким образом, наличие плашки "Документы проверены" / "Товар проверен" не гарантирует подтверждение сопроводительной документации, и недобросовестные продавцы идут на подлог, чтобы получить отметку о подтвержденных документах", - добавили в Роскачестве. Там назвали основные нарушения. Так, в 48% случаев в документах был указан товар, отличающийся от того, что представлен в карточке; для подлежащих сертификации товаров в 10% приложены декларации, хотя должен быть сертификат (например, декларация на взрослую обувь при реализации детской обуви); в 15% товаров были приложены не все необходимые документы, а сертификаты или декларации 2% товаров прекращены или аннулированы. "Еще 13% товаров продавались с приложенными документами, но орган, выдавший сертификат, в настоящее время не действует. Такие товары должны быть отозваны с реализации до повторной сертификации в действующем органе", - рассказали в Роскачестве. Там выяснили также, что наибольшее количество тех или иных проблем с документами имеют товары в категории "Пижамы для детей". Так, на Wildberries только 14% карточек пижам с сопроводительными документами не имеют проблем, а на Ozon - 7%. В подавляющем большинстве карточек (86% на WB и 93% на Ozon) обнаружены те или иные признаки несоответствий в прилагаемых документах, несмотря на статус зеленой галочки. Самый распространенный вид нарушений – это использование сертификата на продукцию, которая отличается от заявленной в карточке товара. Гораздо меньше нарушений выявлено с детской обувью. В этой категории на Wildberries 46% товаров без претензий к документации, на Ozon – 89% товаров. Самый распространенный вид нарушений – использование декларации вместо сертификатов. Это особенно характерно для платформы Wildberries, где мониторинг выявил 46% карточек с таким несоответствием, сообщили эксперты.
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, wildberries, ozon, роскачество
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Wildberries, Ozon, Роскачество
07:46 16.05.2025
 
Каждый третий товар на маркетплейсах продается с нарушениями

Роскачество: каждый третий товар на маркетплейсах продается с нарушениями

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МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. Каждый третий товар из числа пижам и обуви для детей до трех лет на крупнейших маркетплейсах продается с нарушениями в сопроводительных документах, в том числе при наличии зеленой галочки - статуса "проверено", заявили РИА Новости в Роскачестве.
Эксперты проверили более 1,3 тысячи карточек в категориях "Пижамы для детей до трех лет" и "Обувь для детей до 3 лет" на Wildberries и Ozon и проанализировали соответствие документов (сертификатов, деклараций) заявленным товарам, а также корректность использования плашек "Документы проверены" или "Товар проверен". В Роскачестве напомнили, что закон, требующий приложить сопроводительные документы на продукцию в онлайн-магазинах, вступит в силу с 1 сентября 2026 года, однако уже сейчас маркетплейсы дают возможность размещать на товар подтверждающие документы.
"Мониторинг показал, что 46% товаров уже реализуется с надписью "Документы проверены" \ "Товар проверен" с приложением сопроводительных документов. 28% товаров с зеленой галочкой или плашкой "Товар проверен" продаются с корректными документами. На продукцию оформлен действующий сертификат на заявленный товар. 33% товаров (или 72% от тех, у кого есть галочка) имеют проблемы с документами", - рассказали эксперты.
"Таким образом, наличие плашки "Документы проверены" / "Товар проверен" не гарантирует подтверждение сопроводительной документации, и недобросовестные продавцы идут на подлог, чтобы получить отметку о подтвержденных документах", - добавили в Роскачестве.
Там назвали основные нарушения. Так, в 48% случаев в документах был указан товар, отличающийся от того, что представлен в карточке; для подлежащих сертификации товаров в 10% приложены декларации, хотя должен быть сертификат (например, декларация на взрослую обувь при реализации детской обуви); в 15% товаров были приложены не все необходимые документы, а сертификаты или декларации 2% товаров прекращены или аннулированы.
"Еще 13% товаров продавались с приложенными документами, но орган, выдавший сертификат, в настоящее время не действует. Такие товары должны быть отозваны с реализации до повторной сертификации в действующем органе", - рассказали в Роскачестве.
Там выяснили также, что наибольшее количество тех или иных проблем с документами имеют товары в категории "Пижамы для детей". Так, на Wildberries только 14% карточек пижам с сопроводительными документами не имеют проблем, а на Ozon - 7%. В подавляющем большинстве карточек (86% на WB и 93% на Ozon) обнаружены те или иные признаки несоответствий в прилагаемых документах, несмотря на статус зеленой галочки. Самый распространенный вид нарушений – это использование сертификата на продукцию, которая отличается от заявленной в карточке товара.
Гораздо меньше нарушений выявлено с детской обувью. В этой категории на Wildberries 46% товаров без претензий к документации, на Ozon – 89% товаров. Самый распространенный вид нарушений – использование декларации вместо сертификатов. Это особенно характерно для платформы Wildberries, где мониторинг выявил 46% карточек с таким несоответствием, сообщили эксперты.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАWildberriesOzonРоскачество
 
 
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