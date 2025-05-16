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Каждый третий товар на маркетплейсах продается с нарушениями

Каждый третий товар на маркетплейсах продается с нарушениями - 16.05.2025, ПРАЙМ

Каждый третий товар на маркетплейсах продается с нарушениями

Каждый третий товар из числа пижам и обуви для детей до трех лет на крупнейших маркетплейсах продается с нарушениями в сопроводительных документах, в том числе... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T07:46+0300

2025-05-16T07:46+0300

2025-05-16T07:46+0300

бизнес

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ozon

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МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. Каждый третий товар из числа пижам и обуви для детей до трех лет на крупнейших маркетплейсах продается с нарушениями в сопроводительных документах, в том числе при наличии зеленой галочки - статуса "проверено", заявили РИА Новости в Роскачестве. Эксперты проверили более 1,3 тысячи карточек в категориях "Пижамы для детей до трех лет" и "Обувь для детей до 3 лет" на Wildberries и Ozon и проанализировали соответствие документов (сертификатов, деклараций) заявленным товарам, а также корректность использования плашек "Документы проверены" или "Товар проверен". В Роскачестве напомнили, что закон, требующий приложить сопроводительные документы на продукцию в онлайн-магазинах, вступит в силу с 1 сентября 2026 года, однако уже сейчас маркетплейсы дают возможность размещать на товар подтверждающие документы. "Мониторинг показал, что 46% товаров уже реализуется с надписью "Документы проверены" \ "Товар проверен" с приложением сопроводительных документов. 28% товаров с зеленой галочкой или плашкой "Товар проверен" продаются с корректными документами. На продукцию оформлен действующий сертификат на заявленный товар. 33% товаров (или 72% от тех, у кого есть галочка) имеют проблемы с документами", - рассказали эксперты. "Таким образом, наличие плашки "Документы проверены" / "Товар проверен" не гарантирует подтверждение сопроводительной документации, и недобросовестные продавцы идут на подлог, чтобы получить отметку о подтвержденных документах", - добавили в Роскачестве. Там назвали основные нарушения. Так, в 48% случаев в документах был указан товар, отличающийся от того, что представлен в карточке; для подлежащих сертификации товаров в 10% приложены декларации, хотя должен быть сертификат (например, декларация на взрослую обувь при реализации детской обуви); в 15% товаров были приложены не все необходимые документы, а сертификаты или декларации 2% товаров прекращены или аннулированы. "Еще 13% товаров продавались с приложенными документами, но орган, выдавший сертификат, в настоящее время не действует. Такие товары должны быть отозваны с реализации до повторной сертификации в действующем органе", - рассказали в Роскачестве. Там выяснили также, что наибольшее количество тех или иных проблем с документами имеют товары в категории "Пижамы для детей". Так, на Wildberries только 14% карточек пижам с сопроводительными документами не имеют проблем, а на Ozon - 7%. В подавляющем большинстве карточек (86% на WB и 93% на Ozon) обнаружены те или иные признаки несоответствий в прилагаемых документах, несмотря на статус зеленой галочки. Самый распространенный вид нарушений – это использование сертификата на продукцию, которая отличается от заявленной в карточке товара. Гораздо меньше нарушений выявлено с детской обувью. В этой категории на Wildberries 46% товаров без претензий к документации, на Ozon – 89% товаров. Самый распространенный вид нарушений – использование декларации вместо сертификатов. Это особенно характерно для платформы Wildberries, где мониторинг выявил 46% карточек с таким несоответствием, сообщили эксперты.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, wildberries, ozon, роскачество