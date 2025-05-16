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В российских школах введут единый учебник по истории для 5-9 классов - 16.05.2025, ПРАЙМ
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В российских школах введут единый учебник по истории для 5-9 классов
В российских школах введут единый учебник по истории для 5-9 классов - 16.05.2025, ПРАЙМ
В российских школах введут единый учебник по истории для 5-9 классов
Единый учебник по истории для 5-9 классов введут в российских школах с 1 сентября, заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов в ходе подкаста Центра знаний "Машук". | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T19:21+0300
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россия
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история
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ПЯТИГОРСК, 12 мая – ПРАЙМ. Единый учебник по истории для 5-9 классов введут в российских школах с 1 сентября, заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов в ходе подкаста Центра знаний "Машук". "Обновленный единый учебник истории для 5-9 классов будет использоваться в российских школах с 1 сентября 2025 года. Он позволит ученикам лучше понимать исторический процесс, поскольку в издании представлено много материалов о роли личности в истории, рассказаны важнейшие исторические события", – заявил Анатолий Торкунов. Торкунов также отметил, что в современных непростых геополитических условиях МГИМО продолжает развивать с партнерами совместные зарубежные программы и исследования. При этом особый вектор направлен на сотрудничество со странами Мирового большинства, в том числе с Юго-Восточной Азией, Китаем, Африкой. Центр знаний "Машук" – всероссийский центр подготовки просветительских и управленческих кадров в области образования, молодежной политики и воспитательной работы, расположенный в Пятигорске, у подножия горы "Машук". Центр знаний был открыт в августе 2022 года и стал одним из первых трех круглогодичных молодежных образовательных центров. Является совместным образовательным проектом Российского общества "Знание" и Росмолодёжи.
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россия, учебники, история
РОССИЯ, учебники, история
19:21 16.05.2025
 
В российских школах введут единый учебник по истории для 5-9 классов

Единый учебник по истории для 5-9 классов введут в российских школах с 1 сентября

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкУчитель географии
Учитель географии - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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ПЯТИГОРСК, 12 мая – ПРАЙМ. Единый учебник по истории для 5-9 классов введут в российских школах с 1 сентября, заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов в ходе подкаста Центра знаний "Машук".
"Обновленный единый учебник истории для 5-9 классов будет использоваться в российских школах с 1 сентября 2025 года. Он позволит ученикам лучше понимать исторический процесс, поскольку в издании представлено много материалов о роли личности в истории, рассказаны важнейшие исторические события", – заявил Анатолий Торкунов.
Торкунов также отметил, что в современных непростых геополитических условиях МГИМО продолжает развивать с партнерами совместные зарубежные программы и исследования. При этом особый вектор направлен на сотрудничество со странами Мирового большинства, в том числе с Юго-Восточной Азией, Китаем, Африкой.
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Центр знаний "Машук" – всероссийский центр подготовки просветительских и управленческих кадров в области образования, молодежной политики и воспитательной работы, расположенный в Пятигорске, у подножия горы "Машук". Центр знаний был открыт в августе 2022 года и стал одним из первых трех круглогодичных молодежных образовательных центров. Является совместным образовательным проектом Российского общества "Знание" и Росмолодёжи.
 
РОССИЯучебникиистория
 
 
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