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"Коалиция желающих" строит планы по обороне Украины, сообщили в МО Британии - 16.05.2025, ПРАЙМ
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"Коалиция желающих" строит планы по обороне Украины, сообщили в МО Британии
"Коалиция желающих" строит планы по обороне Украины, сообщили в МО Британии - 16.05.2025, ПРАЙМ
"Коалиция желающих" строит планы по обороне Украины, сообщили в МО Британии
Министр обороны Великобритании Джон Хили в пятницу заявил, что "Коалиция желающих" рассматривает планы по обеспечению безопасности "в воздухе и на море" на... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T18:27+0300
2025-05-16T18:27+0300
спецоперация на украине
запад
украина
безопасность
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Министр обороны Великобритании Джон Хили в пятницу заявил, что "Коалиция желающих" рассматривает планы по обеспечению безопасности "в воздухе и на море" на Украине. "Мы рассматриваем планы по обеспечению безопасности воздушного пространства, безопасности морей, восстановлению и поддержке Украины", - заявил Хили журналистам в ходе встречи министров обороны группы стран E5 (Польши, Германии, Франции, Италии и Великобритании) в Италии в ответ на вопрос о том, рассматривает ли Лондон размещение на Украине своего контингента. Трансляция велась министерством обороны Италии. Он добавил, что Украина в конечном итоге должна быть способна "сдерживать" Россию. В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" заявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание России", контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости. В феврале премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов "разместить силы" на земле и использовать самолеты в воздухе для поддержки украинского урегулирования.
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запад
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запад, украина, безопасность
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, УКРАИНА, безопасность
18:27 16.05.2025
 
"Коалиция желающих" строит планы по обороне Украины, сообщили в МО Британии

Хили: "коалиция желающих" обсуждает воздушную и морскую безопасность Украины

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Министр обороны Великобритании Джон Хили в пятницу заявил, что "Коалиция желающих" рассматривает планы по обеспечению безопасности "в воздухе и на море" на Украине.
"Мы рассматриваем планы по обеспечению безопасности воздушного пространства, безопасности морей, восстановлению и поддержке Украины", - заявил Хили журналистам в ходе встречи министров обороны группы стран E5 (Польши, Германии, Франции, Италии и Великобритании) в Италии в ответ на вопрос о том, рассматривает ли Лондон размещение на Украине своего контингента. Трансляция велась министерством обороны Италии.
Он добавил, что Украина в конечном итоге должна быть способна "сдерживать" Россию.
В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" заявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание России", контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
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11 мая, 17:34
В феврале премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов "разместить силы" на земле и использовать самолеты в воздухе для поддержки украинского урегулирования.
 
Спецоперация на УкраинеЗАПАДУКРАИНАбезопасность
 
 
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