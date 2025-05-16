https://1prime.ru/20250516/ukraina-857662141.html

"Коалиция желающих" строит планы по обороне Украины, сообщили в МО Британии

"Коалиция желающих" строит планы по обороне Украины, сообщили в МО Британии - 16.05.2025, ПРАЙМ

"Коалиция желающих" строит планы по обороне Украины, сообщили в МО Британии

Министр обороны Великобритании Джон Хили в пятницу заявил, что "Коалиция желающих" рассматривает планы по обеспечению безопасности "в воздухе и на море" на... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T18:27+0300

2025-05-16T18:27+0300

2025-05-16T18:27+0300

спецоперация на украине

запад

украина

безопасность

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Министр обороны Великобритании Джон Хили в пятницу заявил, что "Коалиция желающих" рассматривает планы по обеспечению безопасности "в воздухе и на море" на Украине. "Мы рассматриваем планы по обеспечению безопасности воздушного пространства, безопасности морей, восстановлению и поддержке Украины", - заявил Хили журналистам в ходе встречи министров обороны группы стран E5 (Польши, Германии, Франции, Италии и Великобритании) в Италии в ответ на вопрос о том, рассматривает ли Лондон размещение на Украине своего контингента. Трансляция велась министерством обороны Италии. Он добавил, что Украина в конечном итоге должна быть способна "сдерживать" Россию. В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" заявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание России", контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости. В феврале премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов "разместить силы" на земле и использовать самолеты в воздухе для поддержки украинского урегулирования.

https://1prime.ru/20250511/peremirie-857464846.html

запад

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, украина, безопасность