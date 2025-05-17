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Белый дом обвинил Moody's в отсутствии репутации
Белый дом обвинил Moody's в отсутствии репутации - 17.05.2025, ПРАЙМ
Белый дом обвинил Moody's в отсутствии репутации
Администрация президента США Дональда Трампа раскритиковала решение международного рейтингового агентства Moody's Ratings понизить кредитный рейтинг... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T04:41+0300
2025-05-17T04:41+0300
2025-05-17T04:41+0300
экономика
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барак обама
хиллари клинтон
moody's
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ВАШИНГТОН, 17 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа раскритиковала решение международного рейтингового агентства Moody's Ratings понизить кредитный рейтинг американского правительства, обвинив организацию в отсутствии репутации.
Ранее Moody's понизило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг необеспеченной задолженности эмитента правительства США с AAA до AA1 и изменило прогноз с негативного на стабильный. Решение, как отмечалось, отражает рост показателей государственного долга и процентных платежей по нему до уровней, которые значительно превышают показатели стран с аналогичным рейтингом.
"Если бы Moody's пользовалось хоть какой-то репутацией, они бы не молчали, когда разворачивалась финансовая катастрофа последних четырех лет", - указал заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи в распространенном релизе.
Он добавил, что команда Трампа и Республиканская партия сосредоточены на "исправлении беспорядка" предыдущей администрации путем сокращения "трат, мошенничества и злоупотреблений в правительстве".
Решение также прокомментировал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, уличив экономиста агентства Марка Занди в связях с экс-президентом Бараком Обамой и Хиллари Клинтон.
"Экономист Moody's Марк Занди является советником Обамы и спонсором Клинтон, который с 2016 года является сторонником Never Trumper (политическое движение в США против Трампа - ред.). Никто не воспринимает его "анализ" всерьез", - написал Чунг на своей странице в социальной сети Х.
Представитель Белого дома добавил, что Занди "снова и снова" оказывался неправ в своих оценках.
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мировая экономика, финансы, сша, дональд трамп, барак обама, хиллари клинтон, moody's
Экономика, Мировая экономика, Финансы, США, Дональд Трамп, Барак Обама, Хиллари Клинтон, Moody's
Белый дом обвинил Moody's в отсутствии репутации
Администрация Трампа обвинила Moody's в отсутствии репутации
ВАШИНГТОН, 17 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа раскритиковала решение международного рейтингового агентства Moody's Ratings понизить кредитный рейтинг американского правительства, обвинив организацию в отсутствии репутации.
Ранее Moody's понизило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг необеспеченной задолженности эмитента правительства США с AAA до AA1 и изменило прогноз с негативного на стабильный. Решение, как отмечалось, отражает рост показателей государственного долга и процентных платежей по нему до уровней, которые значительно превышают показатели стран с аналогичным рейтингом.
"Если бы Moody's пользовалось хоть какой-то репутацией, они бы не молчали, когда разворачивалась финансовая катастрофа последних четырех лет", - указал заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи в распространенном релизе.
Он добавил, что команда Трампа и Республиканская партия сосредоточены на "исправлении беспорядка" предыдущей администрации путем сокращения "трат, мошенничества и злоупотреблений в правительстве".
Решение также прокомментировал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, уличив экономиста агентства Марка Занди в связях с экс-президентом Бараком Обамой и Хиллари Клинтон.
"Экономист Moody's Марк Занди является советником Обамы и спонсором Клинтон, который с 2016 года является сторонником Never Trumper (политическое движение в США против Трампа - ред.). Никто не воспринимает его "анализ" всерьез", - написал Чунг на своей странице в социальной сети Х.
Представитель Белого дома добавил, что Занди "снова и снова" оказывался неправ в своих оценках.