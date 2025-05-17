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В Подмосковье в ДТП погибли четыре человека - 17.05.2025, ПРАЙМ
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В Подмосковье в ДТП погибли четыре человека
В Подмосковье в ДТП погибли четыре человека - 17.05.2025, ПРАЙМ
В Подмосковье в ДТП погибли четыре человека
Четыре человека погибли, двое пострадали при столкновении грузового автомобиля с микроавтобусом на трассе М-8 в Подмосковье, сообщает прокуратура Московской... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T20:24+0300
2025-05-17T20:32+0300
происшествия
подмосковье
дтп
погибшие
пострадавшие
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Четыре человека погибли, двое пострадали при столкновении грузового автомобиля с микроавтобусом на трассе М-8 в Подмосковье, сообщает прокуратура Московской области.В субботу в подмосковном главке МВД РФ заявляли, что на трассе М-8 "Холмогоры" произошло попутное столкновение грузового автомобиля марки "Камаз" и микроавтобуса марки "Мерседес". В результате ДТП два человека погибли на месте, четверо получили телесные повреждения."Сергиево-Посадская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП, в результате которого погибли четыре человека... В результате ДТП четыре пассажира микроавтобуса погибли на месте, водитель и еще один пассажир доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.Прокуратура отмечает, что Сергиево-Посадская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и итоги расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту (часть 5 статьи 264 УК РФ).
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подмосковье, дтп, погибшие, пострадавшие
Происшествия, ПОДМОСКОВЬЕ, ДТП, погибшие, пострадавшие
20:24 17.05.2025 (обновлено: 20:32 17.05.2025)
 
В Подмосковье в ДТП погибли четыре человека

Прокуратура: в ДТП в Подмосковье погибли четыре человека, двое пострадали

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Четыре человека погибли, двое пострадали при столкновении грузового автомобиля с микроавтобусом на трассе М-8 в Подмосковье, сообщает прокуратура Московской области.
В субботу в подмосковном главке МВД РФ заявляли, что на трассе М-8 "Холмогоры" произошло попутное столкновение грузового автомобиля марки "Камаз" и микроавтобуса марки "Мерседес". В результате ДТП два человека погибли на месте, четверо получили телесные повреждения.
"Сергиево-Посадская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП, в результате которого погибли четыре человека... В результате ДТП четыре пассажира микроавтобуса погибли на месте, водитель и еще один пассажир доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
Полиция - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
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Прокуратура отмечает, что Сергиево-Посадская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и итоги расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту (часть 5 статьи 264 УК РФ).
 
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