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В Подмосковье в ДТП погибли четыре человека
В Подмосковье в ДТП погибли четыре человека - 17.05.2025, ПРАЙМ
В Подмосковье в ДТП погибли четыре человека
Четыре человека погибли, двое пострадали при столкновении грузового автомобиля с микроавтобусом на трассе М-8 в Подмосковье, сообщает прокуратура Московской... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T20:24+0300
2025-05-17T20:24+0300
2025-05-17T20:32+0300
происшествия
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Четыре человека погибли, двое пострадали при столкновении грузового автомобиля с микроавтобусом на трассе М-8 в Подмосковье, сообщает прокуратура Московской области.В субботу в подмосковном главке МВД РФ заявляли, что на трассе М-8 "Холмогоры" произошло попутное столкновение грузового автомобиля марки "Камаз" и микроавтобуса марки "Мерседес". В результате ДТП два человека погибли на месте, четверо получили телесные повреждения."Сергиево-Посадская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП, в результате которого погибли четыре человека... В результате ДТП четыре пассажира микроавтобуса погибли на месте, водитель и еще один пассажир доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.Прокуратура отмечает, что Сергиево-Посадская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и итоги расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту (часть 5 статьи 264 УК РФ).
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подмосковье, дтп, погибшие, пострадавшие
Происшествия, ПОДМОСКОВЬЕ, ДТП, погибшие, пострадавшие
В Подмосковье в ДТП погибли четыре человека
Прокуратура: в ДТП в Подмосковье погибли четыре человека, двое пострадали
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Четыре человека погибли, двое пострадали при столкновении грузового автомобиля с микроавтобусом на трассе М-8 в Подмосковье, сообщает прокуратура Московской области.
В субботу в подмосковном главке МВД РФ заявляли, что на трассе М-8 "Холмогоры" произошло попутное столкновение грузового автомобиля марки "Камаз" и микроавтобуса марки "Мерседес". В результате ДТП два человека погибли на месте, четверо получили телесные повреждения.
"Сергиево-Посадская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП, в результате которого погибли четыре человека... В результате ДТП четыре пассажира микроавтобуса погибли на месте, водитель и еще один пассажир доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
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Прокуратура отмечает, что Сергиево-Посадская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и итоги расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту (часть 5 статьи 264 УК РФ).