https://1prime.ru/20250517/haval-857671248.html

В России начались продажи Haval F7x нового поколения

В России начались продажи Haval F7x нового поколения - 17.05.2025, ПРАЙМ

В России начались продажи Haval F7x нового поколения

В России стартовали продажи купе-кроссовера нового поколения Haval F7x, отличающегося спортивным дизайном, полным приводом и цифровыми технологиями. Как... | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T09:48+0300

2025-05-17T09:48+0300

2025-05-17T09:48+0300

haval

авто

продажа автомобилей

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. В России стартовали продажи купе-кроссовера нового поколения Haval F7x, отличающегося спортивным дизайном, полным приводом и цифровыми технологиями. Как сообщили в пресс-службе бренда порталу "Автоновости дня", автомобиль, сборка которого налажена на заводе под Тулой, представлен в двух комплектациях: Premium по цене 3,5 миллиона рублей и Tech Plus за 3,7 миллиона рублей.Как отмечает портал, автомобиль оснащен современной цифровой экосистемой. В частности, с помощью нового мобильного приложения GWM владельцы могут дистанционно управлять рядом функций через смартфон. Встроенная мультимедийная платформа "Яндекс Авто" обеспечивает доступ к навигации, музыкальному сервису с персональными рекомендациями и аудиокнигам. Кроме того, управлять всеми возможностями помогает голосовой помощник Haval, поддерживающий более 800 команд.В салоне установлен 14,6-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, цифровая панель приборов на 12,3 дюйма, а также физические кнопки для базовых операций. В версии Tech Plus добавлен проекционный дисплей (HUD), на который выводятся скорость, маршрут и данные от систем помощи водителю, дополняет "Автоновости дня".Внешний облик нового Haval F7x оформлен в спортивном ключе: черные декоративные элементы на решетке радиатора и окантовке стекол, купеобразный силуэт с покатой линией крыши и 19-дюймовые колеса. Как сообщает портал, кузов доступен в четырех цветах: "галактический черный", "океанический лазурит", "благородный агат" и "дымчатый жемчуг".Интерьер ориентирован на технологичность и комфорт, о чем свидетельствуют полностью черная отделка, включая потолок, подсветка салона, панорамная крыша, водительское кресло с восьмью электрорегулировками и руль с утолщенным ободом."Автоновости дня" также отмечает встроенную систему Haval Connection, которая позволяет запускать двигатель, управлять дверными замками, климатом, обогревом стекол и рулевого колеса, а также отслеживать местоположение автомобиля прямо через смартфон.Обе версии построены на модульной платформе L.E.M.O.N. и комплектуются безальтернативным бензиновым турбодвигателем объемом 2,0 литра, развивающим 192 л. с. В паре с ним работает семиступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями.

https://1prime.ru/20250516/avto-857610069.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

haval, авто, продажа автомобилей