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РФ нарастила закупки южнокорейской косметики, превысив максимум 2024 года

РФ нарастила закупки южнокорейской косметики, превысив максимум 2024 года - 17.05.2025, ПРАЙМ

РФ нарастила закупки южнокорейской косметики, превысив максимум 2024 года

Россия в апреле приобрела у Южной Кореи косметики на рекордные для двусторонней торговли 35,8 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным... | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T08:04+0300

2025-05-17T08:04+0300

2025-05-17T08:04+0300

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле приобрела у Южной Кореи косметики на рекордные для двусторонней торговли 35,8 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. Закупки выросли примерно на четверть как в годовом, так и в месячном выражениях. Предыдущий максимум был в ноябре 2024 года на уровне 35 миллионов долларов. Главным образом российские компании ввозили из Южной Кореи средства для ухода за кожей - на 33,3 миллиона долларов. Также были значительные поставки средств для макияжа глаз (1,2 миллиона долларов) и губ (982 тысячи долларов). Россия по итогам апреля поднялась на четвертое место среди основных покупателей корейской косметики, при этом еще месяцем ранее была шестой. Больше покупали только Китай - на 184,6 миллиона долларов, США - 150,3 миллиона, а также Япония - 74,5 миллиона.

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южная корея

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бизнес, мировая экономика, южная корея, россия, косметика