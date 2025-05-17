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Россия и Афганистан подписали договор о добыче и переработке нефти
Россия и Афганистан подписали договор о добыче и переработке нефти - 17.05.2025, ПРАЙМ
Россия и Афганистан подписали договор о добыче и переработке нефти
Афганистан подписал с российской компанией договор по добыче и переработке нефти, сообщил РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T14:50+0300
2025-05-17T14:50+0300
2025-05-17T14:50+0300
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Афганистан подписал с российской компанией договор по добыче и переработке нефти, сообщил РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи."Был подписан договор о сотрудничестве в этой сфере", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли договоренности между Афганистаном и РФ по поводу разработки месторождений и строительстве нефтеперерабатывающего завода.Он уточнил, что с российской стороны договор на полях форума "Россия - Исламский мир. KazanForum" подписала компания "Интеко Групп".В свою очередь, глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин сообщил РИА Новости, что "Интеко Групп" уже провела геологоразведку в Афганистане и приступит к проведению буровых работ по добыче нефти."Также параллельно на выбранной площадке начнутся работы по строительству НПЗ. Место оборудовано необходимой инженерной коммуникацией", - сказал он.По словам Хабибуллина, это первое такого рода соглашение.
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афганистан, россия, нефть
Энергетика, АФГАНИСТАН, РОССИЯ, Нефть
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Афганистан подписал с российской компанией договор по добыче и переработке нефти, сообщил РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.
"Был подписан договор о сотрудничестве в этой сфере", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли договоренности между Афганистаном и РФ по поводу разработки месторождений и строительстве нефтеперерабатывающего завода.
Он уточнил, что с российской стороны договор на полях форума "Россия - Исламский мир. KazanForum" подписала компания "Интеко Групп".
В свою очередь, глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин сообщил РИА Новости, что "Интеко Групп" уже провела геологоразведку в Афганистане и приступит к проведению буровых работ по добыче нефти.
"Также параллельно на выбранной площадке начнутся работы по строительству НПЗ. Место оборудовано необходимой инженерной коммуникацией", - сказал он.
По словам Хабибуллина, это первое такого рода соглашение.
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