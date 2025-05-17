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"Полипластик" и "Лукойл" построят завод по производству гибких труб - 17.05.2025, ПРАЙМ
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"Полипластик" и "Лукойл" построят завод по производству гибких труб
"Полипластик" и "Лукойл" построят завод по производству гибких труб - 17.05.2025, ПРАЙМ
"Полипластик" и "Лукойл" построят завод по производству гибких труб
"Полипластик" совместно с "Лукойлом" реализует проект строительства завода по производству гибких армированных труб для нефтяной промышленности, заявил в... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T06:17+0300
2025-05-17T06:17+0300
энергетика
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КАЗАНЬ, 17 мая - ПРАЙМ. "Полипластик" совместно с "Лукойлом" реализует проект строительства завода по производству гибких армированных труб для нефтяной промышленности, заявил в интервью РИА Новости на полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" председатель совета директоров группы "Полипластик" и председатель комитета по коммунальной инфраструктуре и ЖКХ "Деловой России" Лев Гориловский. "Мы сделали совместное предприятие, и оно зарегистрировано.., потрачены деньги на проектирование завода в Когалыме. Это завод, где мы являемся миноритарным и технологическим партнером. Ту технологию, которую мы считаем передовой и лучшей в мире сегодня по высокоатмосферным трубам, мы помогаем ее реализовать там, непосредственно в Когалыме, рядом с будущим потреблением… Мы пока отгружаем с нашего действующего в России завода трубы на объекты "Лукойла", и как только откроется их завод, они уже будут производить свои собственные трубы по нашей технологии", - сказал он. В пресс-службе "Полипластика" рассказали РИА Новости, что запуск производства запланирован на конец 2026 года, а общие инвестиции в проект оцениваются в порядка 4 миллиарда рублей, треть из которых планируется привлечь в рамках льготного кредитования при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) и Фонда развития Югры (ФРЮ). Гориловский также добавил, что создание отечественной полимерной трубы для нефтяной промышленности осуществляется в соответствии с поручением президента, которое он давал 5 лет назад, когда таких решений еще не было. В апреле Гориловский в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявлял, что "Лукойл" задумался о создании с группой "Полипластик" совместного производства полимерных труб для нефтяной промышленности. Группа "Полипластик" - крупнейший в России и ЕАЭС производитель полимерных трубопроводных систем широкого спектра применения. Компания реализует ряд проектов с разными нефтяными компаниями, например, с "Лукойлом", "Газпром нефтью", "Татнефтью". РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
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40
192
40
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4.7
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промышленность, газ, рф, михаил мишустин, лукойл, газпром, газпром нефть
Энергетика, Промышленность, Газ, РФ, Михаил Мишустин, Лукойл, Газпром, Газпром нефть
06:17 17.05.2025
 
"Полипластик" и "Лукойл" построят завод по производству гибких труб

"Полипластик" и "Лукойл" построят завод по производству гибких армированных труб

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КАЗАНЬ, 17 мая - ПРАЙМ. "Полипластик" совместно с "Лукойлом" реализует проект строительства завода по производству гибких армированных труб для нефтяной промышленности, заявил в интервью РИА Новости на полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" председатель совета директоров группы "Полипластик" и председатель комитета по коммунальной инфраструктуре и ЖКХ "Деловой России" Лев Гориловский.
"Мы сделали совместное предприятие, и оно зарегистрировано.., потрачены деньги на проектирование завода в Когалыме. Это завод, где мы являемся миноритарным и технологическим партнером. Ту технологию, которую мы считаем передовой и лучшей в мире сегодня по высокоатмосферным трубам, мы помогаем ее реализовать там, непосредственно в Когалыме, рядом с будущим потреблением… Мы пока отгружаем с нашего действующего в России завода трубы на объекты "Лукойла", и как только откроется их завод, они уже будут производить свои собственные трубы по нашей технологии", - сказал он.
В пресс-службе "Полипластика" рассказали РИА Новости, что запуск производства запланирован на конец 2026 года, а общие инвестиции в проект оцениваются в порядка 4 миллиарда рублей, треть из которых планируется привлечь в рамках льготного кредитования при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) и Фонда развития Югры (ФРЮ).
Гориловский также добавил, что создание отечественной полимерной трубы для нефтяной промышленности осуществляется в соответствии с поручением президента, которое он давал 5 лет назад, когда таких решений еще не было.
В апреле Гориловский в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявлял, что "Лукойл" задумался о создании с группой "Полипластик" совместного производства полимерных труб для нефтяной промышленности.
Группа "Полипластик" - крупнейший в России и ЕАЭС производитель полимерных трубопроводных систем широкого спектра применения. Компания реализует ряд проектов с разными нефтяными компаниями, например, с "Лукойлом", "Газпром нефтью", "Татнефтью".
РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
 
ЭнергетикаПромышленностьГазРФМихаил МишустинЛукойлГазпромГазпром нефть
 
 
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