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Путин выступил с поручениями по развитию Арктической зоны

Путин выступил с поручениями по развитию Арктической зоны - 17.05.2025, ПРАЙМ

Путин выступил с поручениями по развитию Арктической зоны

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по актуализации положений указов об основах государственной политики в Арктике и стратегии... | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T17:17+0300

2025-05-17T17:17+0300

2025-05-17T17:52+0300

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мурманск

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по актуализации положений указов об основах государственной политики в Арктике и стратегии развития Арктической зоны.Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: представить предложения по актуализации положений указов президента Российской Федерации от 5 марта 2020 года № 164 "Об Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года" и от 26 октября 2020 года № 645 "О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года", в том числе с учетом необходимости продления срока реализации названных Основ и Стратегии до 2050 года", - говорится в сообщении.При подготовке проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027-28 годов Путин поручил правительству предусмотреть в реализуемых национальных проектах разделы, включающие мероприятия по развитию российской Арктической зоны.Кроме того, президент поручил правительству до 1 июля утвердить комплексные планы долгосрочного развития опорных населенных пунктов Арктической зоны.Также Путин поручил разработать и утвердить финансово-экономическую и организационную модель формирования Трансарктического транспортного коридора."Правительству Российской Федерации разработать совместно с Госкорпорацией "Росатом" и при участии комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Северный морской путь и Арктика", акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", общества с ограниченной ответственностью "Судостроительный комплекс "Звезда", заинтересованных грузоотправителей и утвердить финансово-экономическую и организационную модель формирования Трансарктического транспортного коридора (Санкт-Петербург - Мурманск - Архангельск - Владивосток)", - говорится в перечне поручений.Сроком исполнения поручения назначено 1 августа 2025 года, ответственными лицами назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.В области энергетики российский лидер поручил правительству совместно с "Газпромом" обеспечить до 2030 года ввод в эксплуатацию магистрального газопровода "Волхов - Мурманск"."Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом "Газпром", правительством Мурманской области и правительством Республики Карелия с учетом ранее данного поручения обеспечить до 2030 года завершение строительства (за счет внебюджетных источников) и ввод в эксплуатацию магистрального газопровода "Волхов - Мурманск". Доклад - до 1 июля 2025 года, далее - один раз в год", - говорится в сообщении.Кроме того, президент поручил не позднее 2026 года принять решение о начале строительства двух новых, серийных, универсальных атомных ледоколов. Ответственными назначены премьер России Михаил Мишустин и гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Путин также поручил утвердить до 1 октября 2025 года график расселения аварийного жилья в регионах Арктической зоны до 2035 года.Помимо этого он поручил с с 1 января 2026 года распространить программу "Доступное арендное жилье в ДФО" на опорные населенные пункты Арктики."Обеспечить начиная с 1 января 2026 года распространение программы "Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе" на опорные населенные пункты Арктической зоны Российской Федерации", - говорится в сообщении.Путин также поручил до 2029 года завершить строительство моста через Обь в составе Северного широтного хода и провести реконструкцию аэропорта Воркуты с завершением работ в 2030 году."Для агломерации Воркуты: реконструкция аэродрома аэропорта Воркуты в 2027–2030 годах", - говорится в документе.Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля.ПУТИН ПОРУЧИЛ ДО 1 ИЮЛЯ ВКЛЮЧИТЬ В НАЦПРОЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ ОПОРНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ АРКТИКИ - КРЕМЛЬПУТИН ПОРУЧИЛ ЕЖЕГОДНО ВЫДЕЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 10 МЛРД РУБ НА ИНФРАСТРУКТУРУ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ АРКТИКИ, В КОТОРЫХ ДИСЛОЦИРОВАНЫ ВОИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯПУТИН ПОРУЧИЛ ДО 1 ИЮНЯ ПРЕДСТАВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ НА АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ РФ - КРЕМЛЬПУТИН ПОРУЧИЛ ПРЕДСТАВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ ГРУППИРОВКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ДЛЯ МОНИТОРИНГА В АКВАТОРИИ СЕВМОРПУТИ - КРЕМЛЬПУТИН ПОРУЧИЛ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС СОЗДАНИЯ СОВМЕСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ПО ТРАНСАРКТИЧЕСКОМУ КОРИДОРУ - КРЕМЛЬ

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россия, владимир путин, арктика, правительство, мурманск