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Школьники РФ завоевали золото на международной олимпиаде по биологии
Школьники РФ завоевали золото на международной олимпиаде по биологии - 17.05.2025, ПРАЙМ
Школьники РФ завоевали золото на международной олимпиаде по биологии
Российские школьники завоевали шесть золотых медалей на международной олимпиаде по биологии, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T19:30+0300
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2025-05-17T19:30+0300
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Российские школьники завоевали шесть золотых медалей на международной олимпиаде по биологии, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Чернышенко и глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поздравили участников состязания. "Российские школьники снова доказали, что они лучшие среди лучших – в этот раз по биологии. Мы гордимся и от всей души радуемся тому, что все участники сборной завоевали золото! Это результат синергии упорства и труда учеников, вклада учителей и поддержки родителей", - сказал вице-премьер, его слова приводятся в релизе. Кравцов, в свою очередь, отметил, что биология - одна из ключевых наук, и подобные соревнования помогают выявить и поддержать одаренных ребят. "Участие в олимпиаде — это не только проверка знаний, но и возможность завязать дружеские и профессиональные контакты с единомышленниками со всего мира", - добавил министр. Состязание проходило с 10 по 17 мая на федеральной территории "Сириус" и объединило 75 ребят из 15 стран. Олимпиада проводилась на русском и английском языках с возможностью перевода заданий на родные языки участников. Школьники от 14 до 18 лет в составе команд до шести человек прошли три тура: теоретический, практический и проектный, продемонстрировав не только глубокие знания биологии, но и навыки командной работы.
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россия, школьники, олимпиада
РОССИЯ, школьники, Олимпиада
Школьники РФ завоевали золото на международной олимпиаде по биологии
Российские школьники завоевали золото на международной олимпиаде по биологии
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Российские школьники завоевали шесть золотых медалей на международной олимпиаде по биологии, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Чернышенко и глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поздравили участников состязания.
"Российские школьники снова доказали, что они лучшие среди лучших – в этот раз по биологии. Мы гордимся и от всей души радуемся тому, что все участники сборной завоевали золото! Это результат синергии упорства и труда учеников, вклада учителей и поддержки родителей", - сказал вице-премьер, его слова приводятся в релизе.
Кравцов, в свою очередь, отметил, что биология - одна из ключевых наук, и подобные соревнования помогают выявить и поддержать одаренных ребят.
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"Участие в олимпиаде — это не только проверка знаний, но и возможность завязать дружеские и профессиональные контакты с единомышленниками со всего мира", - добавил министр.
Состязание проходило с 10 по 17 мая на федеральной территории "Сириус" и объединило 75 ребят из 15 стран.
Олимпиада проводилась на русском и английском языках с возможностью перевода заданий на родные языки участников. Школьники от 14 до 18 лет в составе команд до шести человек прошли три тура: теоретический, практический и проектный, продемонстрировав не только глубокие знания биологии, но и навыки командной работы.