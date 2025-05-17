https://1prime.ru/20250517/toyota-857677379.html

Надежный седан Toyota Vios стал доступен для покупки в России

Надежный седан Toyota Vios стал доступен для покупки в России - 17.05.2025, ПРАЙМ

Надежный седан Toyota Vios стал доступен для покупки в России

На российском авторынке стал доступен для покупки популярный в странах Азии седан Toyota Vios. Первый экземпляр модели, окрашенный в белый цвет, привез в страну | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T17:04+0300

2025-05-17T17:04+0300

2025-05-17T17:04+0300

toyota

авто

продажа автомобилей

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. На российском авторынке стал доступен для покупки популярный в странах Азии седан Toyota Vios. Первый экземпляр модели, окрашенный в белый цвет, привез в страну частный продавец из Кургана. Стоимость автомобиля составила 2,37 миллиона рублей, сообщает портал "Автоновости дня".Согласно данным портала, стоимость Toyota Vios оказалась ниже, чем у отечественного LADA Vesta SW Sportline. Так, LADA Vesta SW Sportline с формированным двигателем без внешнего пакета Black предлагается дилерами за 2,44 миллиона рублей."Автоновости дня" отмечает, что, со слов продавца, предлагаемая модель Toyota Vios уже имеет электронный ПТС и оплаченный утильсбор. Хотя комплектация не указана, снимкии в объявлении позволяют сделать вывод о наличии галогенной светотехники, многофункционального руля (с кнопками управления на одной спице), кондиционера, электрозеркал с подогревом и регулировкой, мультимедийной системы с большим сенсорным экраном, центрального замка, электростеклоподъемников на всех дверях и системы запуска двигателя кнопкой.Под капотом — простой атмосферный двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 109 л.с., работающий в паре с классическим 4-ступенчатым автоматом. Привод — передний, как и у большинства автомобилей данного класса, пишет "Автоновости дня".

https://1prime.ru/20250517/haval-857671248.html

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toyota, авто, продажа автомобилей