https://1prime.ru/20250518/baic-857687231.html

BAIC в мае изменила цены на ряд моделей

BAIC в мае изменила цены на ряд моделей - 18.05.2025, ПРАЙМ

BAIC в мае изменила цены на ряд моделей

Компания BAIC, чьи автомобили выпускает калининградский завод "Автодор", пересмотрела цены на свои авто в России. Как сообщает портал "Автоновости дня",... | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T14:50+0300

2025-05-18T14:50+0300

2025-05-18T14:50+0300

baic

автотор

авто

продажа автомобилей

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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Компания BAIC, чьи автомобили выпускает калининградский завод "Автодор", пересмотрела цены на свои авто в России. Как сообщает портал "Автоновости дня", изменения затронули почти весь модельный ряд: две машины ощутимо подешевели, у одной цены выросли в ряде комплектаций, а ещё у одной они изменились в разных направлениях в зависимости от версии.Согласно данным портала, наиболее заметное снижение цен коснулось большого кроссовера BAIC X75. Его базовая версия Comfort подешевела сразу на 269 500 рублей и теперь стоит 2 100 000 рублей. Две более оснащенные модификации стали доступнее на 362 000 и 333 500 рублей — их новая стоимость составляет 2 200 000 и 2 300 000 рублей соответственно. Цена топовой комплектации Exclusive осталась без изменений — 2 936 000 рублей.Снижение цен затронуло и рамный внедорожник BAIC BJ40 — во всех его комплектациях. Самая доступная версия Exclusive подешевела на 384 000 рублей и стоит теперь 3 025 000 рублей. Остальные исполнения стали дешевле на 140 000 и 75 000 рублей — их новые цены составляют 3 225 000 и 3 442 000 рублей. В свою очередь, седан BAIC U5 Plus в версиях 2024 года, наоборот, немного подорожал. Как отмечает портал, базовая комплектация Luxury с механической коробкой передач сохранила прежнюю стоимость, однако аналогичная версия с вариатором подорожала на 25 500 рублей — до 1 730 500 рублей. В топовом исполнении Honor прибавка составила 25 000 рублей, и новая цена теперь составляет 1 784 000 рублей.У среднеразмерного кроссовера BAIC X55 цены изменились по-разному в зависимости от комплектации. Базовая версия Comfort подорожала на 16 000 рублей и стоит теперь 1 975 000 рублей. Вариант Luxury стал дешевле на 40 500 рублей (2 175 000 рублей), а топовый Elite подешевел на 35 000 рублей — до 2 275 000 рублей. Как сообщает "Автоновости дня", единственной моделью BAIC, чья стоимость осталась прежней, стал кроссовер X7. Он по-прежнему продается в единственной комплектации Comfort 2024 года выпуска за 1 940 000 рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

baic, автотор, авто, продажа автомобилей