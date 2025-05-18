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У Джо Байдена диагностировали рак простаты, сообщила NYT
У Джо Байдена диагностировали рак простаты, сообщила NYT - 18.05.2025, ПРАЙМ
У Джо Байдена диагностировали рак простаты, сообщила NYT
У бывшего президента США Джо Байдена диагностировали рак простаты в агрессивной форме, сообщает в воскресенье газета New York Times со ссылкой на его... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T23:24+0300
2025-05-18T23:24+0300
2025-05-18T23:24+0300
джо байден
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ВАШИНГТОН, 18 мая - ПРАЙМ. У бывшего президента США Джо Байдена диагностировали рак простаты в агрессивной форме, сообщает в воскресенье газета New York Times со ссылкой на его пресс-секретаря."Хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, по-видимому, гормонально-чувствителен, что позволяет эффективно его лечить... Президент и его семья рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами", - заявил представитель бывшего главы государства.Байдену сейчас 82 года. В прошлом году ему пришлось выйти из гонки за президентское кресло на фоне опасений о состоянии его здоровья. Он известен регулярными оговорками, забывчивостью и падениями на публике.
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джо байден, болезнь, сми
У Джо Байдена диагностировали рак простаты, сообщила NYT
NYT со ссылкой на пресс-секретаря: у Джо Байдена диагностировали рак простаты
ВАШИНГТОН, 18 мая - ПРАЙМ. У бывшего президента США Джо Байдена диагностировали рак простаты в агрессивной форме, сообщает в воскресенье газета New York Times со ссылкой на его пресс-секретаря.
"Хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, по-видимому, гормонально-чувствителен, что позволяет эффективно его лечить... Президент и его семья рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами", - заявил представитель бывшего главы государства.
Байдену сейчас 82 года. В прошлом году ему пришлось выйти из гонки за президентское кресло на фоне опасений о состоянии его здоровья. Он известен регулярными оговорками, забывчивостью и падениями на публике.
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