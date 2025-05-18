https://1prime.ru/20250518/bayden-857693776.html

У Джо Байдена диагностировали рак простаты, сообщила NYT

У Джо Байдена диагностировали рак простаты, сообщила NYT - 18.05.2025, ПРАЙМ

У Джо Байдена диагностировали рак простаты, сообщила NYT

У бывшего президента США Джо Байдена диагностировали рак простаты в агрессивной форме, сообщает в воскресенье газета New York Times со ссылкой на его... | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T23:24+0300

2025-05-18T23:24+0300

2025-05-18T23:24+0300

джо байден

болезнь

сми

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850043010_0:134:2590:1591_1920x0_80_0_0_77cd9dbe8405bee97abf0e7add2e3dab.jpg

ВАШИНГТОН, 18 мая - ПРАЙМ. У бывшего президента США Джо Байдена диагностировали рак простаты в агрессивной форме, сообщает в воскресенье газета New York Times со ссылкой на его пресс-секретаря."Хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, по-видимому, гормонально-чувствителен, что позволяет эффективно его лечить... Президент и его семья рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами", - заявил представитель бывшего главы государства.Байдену сейчас 82 года. В прошлом году ему пришлось выйти из гонки за президентское кресло на фоне опасений о состоянии его здоровья. Он известен регулярными оговорками, забывчивостью и падениями на публике.

https://1prime.ru/20250509/bajden-857415132.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

джо байден, болезнь, сми