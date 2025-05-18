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Израиль решил немедленно возобновить поставки гумпомощи в Газу, пишут СМИ
Израиль решил немедленно возобновить поставки гумпомощи в Газу, пишут СМИ - 18.05.2025, ПРАЙМ
Израиль решил немедленно возобновить поставки гумпомощи в Газу, пишут СМИ
Кабинет безопасности Израиля решил немедленно возобновить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа по существующим каналам, утверждает журналист Axios Барак... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T23:10+0300
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Кабинет безопасности Израиля решил немедленно возобновить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа по существующим каналам, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников. В марте Израиль перекрыл поставки гумпомощи в регион. В четверг портал Axios сообщил, что Израиль согласился возобновить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. "В воскресенье кабинет безопасности Израиля принял решение о немедленном возобновлении поставок гуманитарной помощи в Газу по существующим каналам, пока не заработает новый механизм доставки гуманитарной помощи", - написал журналист в соцсети X. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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гумпомощь, сектор газа
Израиль решил немедленно возобновить поставки гумпомощи в Газу, пишут СМИ
Axios: Израиля решил немедленно возобновить поставки гумпомощи в Газу
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Кабинет безопасности Израиля решил немедленно возобновить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа по существующим каналам, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.
В марте Израиль перекрыл поставки гумпомощи в регион. В четверг портал Axios сообщил, что Израиль согласился возобновить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.
"В воскресенье кабинет безопасности Израиля принял решение о немедленном возобновлении поставок гуманитарной помощи в Газу по существующим каналам, пока не заработает новый механизм доставки гуманитарной помощи", - написал журналист в соцсети X.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
В ХАМАС согласились передать Израилю семь-девять заложников, передает CNN
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.