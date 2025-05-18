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Иран предупредил, чем может кончиться для Запада прекращение поставок нефти - 18.05.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250518/iran-857687697.html
Иран предупредил, чем может кончиться для Запада прекращение поставок нефти
Иран предупредил, чем может кончиться для Запада прекращение поставок нефти - 18.05.2025, ПРАЙМ
Иран предупредил, чем может кончиться для Запада прекращение поставок нефти
Западные страны будут парализованы, если поставки энергоресурсов, главным образом – нефти, будут прекращены, в этом случае Запад будет сталкивать государства... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T15:17+0300
2025-05-18T15:17+0300
энергетика
иран
запад
ближний восток
масуд пезешкиан
нефть
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ТЕГЕРАН, 18 мая – ПРАЙМ. Западные страны будут парализованы, если поставки энергоресурсов, главным образом – нефти, будут прекращены, в этом случае Запад будет сталкивать государства Ближнего Востока друг с другом, чтобы обеспечить себе стабильные поставки нефти, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на форуме "Тегеранский диалог". "Если энергоресурсы не будет поступать из Персидского залива на другую сторону, все (западные страны - ред.) будут парализованы, но они заставят нас воевать друг с другом, чтобы они могли легко забрать наши энергоресурсы по любой цене, которую они захотят, забрать нашу нефть и дать нам взамен оружие, чтобы мы могли воевать друг с другом", - сказал Пезешкиан, его слова приводит иранское госагентство SNN. В воскресенье утром в иранской столице открылся форума "Тегеранский диалог" (Tehran Dialogue Forum). Мероприятие проводится на территории центра политических и международных исследований иранского МИД, на нем выступили высокопоставленные чиновники как Ирана, так и стран Ближнего Востока.
https://1prime.ru/20250518/iran-857686621.html
иран
запад
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иран, запад, ближний восток, масуд пезешкиан, нефть
Энергетика, ИРАН, ЗАПАД, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Масуд Пезешкиан, Нефть
15:17 18.05.2025
 
Иран предупредил, чем может кончиться для Запада прекращение поставок нефти

Президент Пезешкиан: прекращение поставок нефти с Ближнего Востока парализует Запад

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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ТЕГЕРАН, 18 мая – ПРАЙМ. Западные страны будут парализованы, если поставки энергоресурсов, главным образом – нефти, будут прекращены, в этом случае Запад будет сталкивать государства Ближнего Востока друг с другом, чтобы обеспечить себе стабильные поставки нефти, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на форуме "Тегеранский диалог".
"Если энергоресурсы не будет поступать из Персидского залива на другую сторону, все (западные страны - ред.) будут парализованы, но они заставят нас воевать друг с другом, чтобы они могли легко забрать наши энергоресурсы по любой цене, которую они захотят, забрать нашу нефть и дать нам взамен оружие, чтобы мы могли воевать друг с другом", - сказал Пезешкиан, его слова приводит иранское госагентство SNN.
В воскресенье утром в иранской столице открылся форума "Тегеранский диалог" (Tehran Dialogue Forum). Мероприятие проводится на территории центра политических и международных исследований иранского МИД, на нем выступили высокопоставленные чиновники как Ирана, так и стран Ближнего Востока.
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
Иран не будет производить ядерное оружие, заявил МИД страны
14:11
 
ЭнергетикаИРАНЗАПАДБЛИЖНИЙ ВОСТОКМасуд ПезешкианНефть
 
 
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