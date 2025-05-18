Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политолог: позиция официальных СМИ в Италии не отражает ситуацию на Украине - 18.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250518/italija-857682355.html
Политолог: позиция официальных СМИ в Италии не отражает ситуацию на Украине
Политолог: позиция официальных СМИ в Италии не отражает ситуацию на Украине - 18.05.2025, ПРАЙМ
Политолог: позиция официальных СМИ в Италии не отражает ситуацию на Украине
Позиция официальных СМИ в Италии не отображает реальную ситуацию о конфликте на Украине, рассказал РИА Новости в ходе визита в Донецк итальянский политолог и... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T04:16+0300
2025-05-18T04:16+0300
общество
экономика
мировая экономика
италия
украина
донецк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857682355.jpg?1747530965
ДОНЕЦК, 18 мая – ПРАЙМ. Позиция официальных СМИ в Италии не отображает реальную ситуацию о конфликте на Украине, рассказал РИА Новости в ходе визита в Донецк итальянский политолог и глава итальянского отделения "Международного Движения Русофилов" Элизео Бертолази. "Если итальянская политика сейчас поддерживает решение Европы, санкции против России и передачу оружия на Украину, значит, что наши СМИ продолжают рассказывать об этом Но, несмотря на то что официальная позиция такая, у нас есть журналисты, у нас есть такие СМИ, которые ищут правду, продолжают рассказывать, что по-настоящему здесь происходит", - рассказал РИА Новости Элизео Бертолази. По его словам, самым ярким примером демонстрации альтернативного мнения была его собственная работа в качестве наблюдателя на референдуме в ДНР по вхождению в состав Российской Федерации. Во время пресс-конференции в Донецке после референдума Бертолази заявил, что не обнаружил нарушений прав жителей республики во время процедуры голосования, в отличии от обвинений официальных итальянских СМИ в том, что жители ДНР голосовал под угрозой оружия. "Тем не менее, надо понимать, что Италия всегда сохраняла прекрасное отношение с Россией. Между Италией и Россией прекрасные отношение. Это исторические отношения" - подытоживает собеседник агентства. По словам Бертолази, много итальянцев также хотят продолжать улучшать отношения с русскими, не ощущая по отношению к России и ее народу негатива.
италия
украина
донецк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, италия, украина, донецк
Общество , Экономика, Мировая экономика, ИТАЛИЯ, УКРАИНА, Донецк
04:16 18.05.2025
 
Политолог: позиция официальных СМИ в Италии не отражает ситуацию на Украине

Политолог Бертолази: итальянские СМИ не отражают реальную ситуацию на Украине

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОНЕЦК, 18 мая – ПРАЙМ. Позиция официальных СМИ в Италии не отображает реальную ситуацию о конфликте на Украине, рассказал РИА Новости в ходе визита в Донецк итальянский политолог и глава итальянского отделения "Международного Движения Русофилов" Элизео Бертолази.
"Если итальянская политика сейчас поддерживает решение Европы, санкции против России и передачу оружия на Украину, значит, что наши СМИ продолжают рассказывать об этом <…> Но, несмотря на то что официальная позиция такая, у нас есть журналисты, у нас есть такие СМИ, которые ищут правду, продолжают рассказывать, что по-настоящему здесь происходит", - рассказал РИА Новости Элизео Бертолази.
По его словам, самым ярким примером демонстрации альтернативного мнения была его собственная работа в качестве наблюдателя на референдуме в ДНР по вхождению в состав Российской Федерации.
Во время пресс-конференции в Донецке после референдума Бертолази заявил, что не обнаружил нарушений прав жителей республики во время процедуры голосования, в отличии от обвинений официальных итальянских СМИ в том, что жители ДНР голосовал под угрозой оружия.
"Тем не менее, надо понимать, что Италия всегда сохраняла прекрасное отношение с Россией. Между Италией и Россией прекрасные отношение. Это исторические отношения" - подытоживает собеседник агентства.
По словам Бертолази, много итальянцев также хотят продолжать улучшать отношения с русскими, не ощущая по отношению к России и ее народу негатива.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаИТАЛИЯУКРАИНАДонецк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала