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Политолог: позиция официальных СМИ в Италии не отражает ситуацию на Украине
Политолог: позиция официальных СМИ в Италии не отражает ситуацию на Украине - 18.05.2025, ПРАЙМ
Политолог: позиция официальных СМИ в Италии не отражает ситуацию на Украине
Позиция официальных СМИ в Италии не отображает реальную ситуацию о конфликте на Украине, рассказал РИА Новости в ходе визита в Донецк итальянский политолог и... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T04:16+0300
2025-05-18T04:16+0300
2025-05-18T04:16+0300
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ДОНЕЦК, 18 мая – ПРАЙМ. Позиция официальных СМИ в Италии не отображает реальную ситуацию о конфликте на Украине, рассказал РИА Новости в ходе визита в Донецк итальянский политолог и глава итальянского отделения "Международного Движения Русофилов" Элизео Бертолази.
"Если итальянская политика сейчас поддерживает решение Европы, санкции против России и передачу оружия на Украину, значит, что наши СМИ продолжают рассказывать об этом Но, несмотря на то что официальная позиция такая, у нас есть журналисты, у нас есть такие СМИ, которые ищут правду, продолжают рассказывать, что по-настоящему здесь происходит", - рассказал РИА Новости Элизео Бертолази.
По его словам, самым ярким примером демонстрации альтернативного мнения была его собственная работа в качестве наблюдателя на референдуме в ДНР по вхождению в состав Российской Федерации.
Во время пресс-конференции в Донецке после референдума Бертолази заявил, что не обнаружил нарушений прав жителей республики во время процедуры голосования, в отличии от обвинений официальных итальянских СМИ в том, что жители ДНР голосовал под угрозой оружия.
"Тем не менее, надо понимать, что Италия всегда сохраняла прекрасное отношение с Россией. Между Италией и Россией прекрасные отношение. Это исторические отношения" - подытоживает собеседник агентства.
По словам Бертолази, много итальянцев также хотят продолжать улучшать отношения с русскими, не ощущая по отношению к России и ее народу негатива.
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общество , мировая экономика, италия, украина, донецк
Общество , Экономика, Мировая экономика, ИТАЛИЯ, УКРАИНА, Донецк
Политолог: позиция официальных СМИ в Италии не отражает ситуацию на Украине
Политолог Бертолази: итальянские СМИ не отражают реальную ситуацию на Украине
ДОНЕЦК, 18 мая – ПРАЙМ. Позиция официальных СМИ в Италии не отображает реальную ситуацию о конфликте на Украине, рассказал РИА Новости в ходе визита в Донецк итальянский политолог и глава итальянского отделения "Международного Движения Русофилов" Элизео Бертолази.
"Если итальянская политика сейчас поддерживает решение Европы, санкции против России и передачу оружия на Украину, значит, что наши СМИ продолжают рассказывать об этом <…> Но, несмотря на то что официальная позиция такая, у нас есть журналисты, у нас есть такие СМИ, которые ищут правду, продолжают рассказывать, что по-настоящему здесь происходит", - рассказал РИА Новости Элизео Бертолази.
По его словам, самым ярким примером демонстрации альтернативного мнения была его собственная работа в качестве наблюдателя на референдуме в ДНР по вхождению в состав Российской Федерации.
Во время пресс-конференции в Донецке после референдума Бертолази заявил, что не обнаружил нарушений прав жителей республики во время процедуры голосования, в отличии от обвинений официальных итальянских СМИ в том, что жители ДНР голосовал под угрозой оружия.
"Тем не менее, надо понимать, что Италия всегда сохраняла прекрасное отношение с Россией. Между Италией и Россией прекрасные отношение. Это исторические отношения" - подытоживает собеседник агентства.
По словам Бертолази, много итальянцев также хотят продолжать улучшать отношения с русскими, не ощущая по отношению к России и ее народу негатива.